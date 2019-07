Neue Sporthalle wächst

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Langsam, aber stetig wächst an der Kastanienallee in Strausberg vor der Einmündung in die Prötzeler Chaussee das neue Sporthaus. Zum Beginn des Schuljahres 2020/21 soll es in Betrieb gehen, stellte Raimar Fritsch von der gemeinnützigen BundtStift Schulen GmbH in Aussicht. Den Grundschülern und Gymnasiasten der freien Schulen soll das neue Haus beste Bedingungen für den Sportunterricht bieten. Für die 1,25-Millionen-Euro-Investition sind knapp 300 000 Euro Landesfördermittel geflossen. Nach der Fertigstellung sollen im Rahmen des Möglichen auch Sportvereine die Halle nutzen dürfen. Das Gebäude vervollständigt den Hofkomplex des Alten Gutshofes in Richtung Medizent und Krankenhaus.