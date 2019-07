Feuerwehr braucht neue Technik

Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd Der Fuhrpark der Ortsfeuerwehren im Amtsbereich ist in die Jahre gekommen und sollte nach und nach modernisiert werden. Das verdeutlichten vorigen Donnerstag Amtsbrandmeister Michael Lyszczok und seine Stellvertreter Nico Schneider und Patrick Urbicht im Feuerwehrausschuss. Zwar werden die 15 Bestands-Fahrzeuge von den Freiwilligen Wehren technisch einwandfrei in Schuss gehalten. Doch bis auf zwei Löschfahrzeuge sind alle anderen zwischen 13 und 24 Jahre alt. In Vogelsang wird das mit Baujahr 1995 älteste Einsatzfahrzeug vorgehalten. Michael Lyszczok zufolge sei es jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken, Ersatz zu beschaffen. Offen bleibt die Frage, wie die Modernisierung oder Beschaffung von Einsatzfahrzeugen finanziert werden soll.

Der Feuerwehrausschuss ist ein neues Gremium. Ein solches, in dem sich Kommunalpolitiker mit Feuerwehr-Experten über die Belange der Wehren und ihrer Mitglieder austauschen, gab es so schon lange nicht mehr. Auf den Ausschuss hatten sich die Gemeindevertretungen nach der Kommunalwahl am 28. Mai 2019 verständigt.

So stellten sich bei der Sitzung am 11. Juli die Vertreter des Amtes, die Ausschussmitglieder unter Vorsitz von Lars Wendland und die Feuerwehrspitze einander im Amtsgebäude Brieskow-Finkenheerd erst einmal vor. Danach kam Amtsbrandmeister Michael Lyszczok auf den Ist-Zustand der Wehren im Amt zu sprechen – auf Personal, Schutzkleidung und Technik.

"Wir haben eine leistungsfähige Feuerwehr und in allen Gemeinden genug Personal", umriss Lyszczok. Gleichwohl halte sich die Begeisterung in der Bevölkerung für das Ehrenamt bei der Feuerwehr in Grenzen. "Es könnten überall mehr Kameraden sein", wünschte sich der Amtsbrandmeister und würdigte die nicht mehr aktiven Kameraden, die im rückwärtigen Dienst mithelfen.

Aktuell stehen 138 Feuerwehrmänner im ehrenamtlichen Dienst aller Amtsgemeinden. Die dünnste Personaldecke hätte die Feuerwehr in der Ernst-Thälmann-Siedlung, hieß es. Gleichwohl, darauf wies Jens Rabethge, Wehrführer der Feuerwehr Groß Lindow, hin, sei in den letzten eineinhalb Jahren die Mitgliederzahl der Wehr in seiner Gemeinde, aber auch in anderen Orten angestiegen. Etwa durch zugezogene Bürger, die die Feuerwehr als Quereinsteiger gewinnen konnte. Manchmal, so Michael Lyszczok, sei es schwer die Tagesbereitschaft zu erfüllen, zum Beispiel vormittags acht Mann einsatzbereit zu haben, denn die Wehrmitglieder sind über große Distanzen hinweg berufstätig. Zudem gingen zu viele Tätigkeiten auf die Freiwilligen Feuerwehren über, was den normale Aus- und Weiterbildungsdienst erschwere, ergänzte Lyszczoks erster Stellvertreter, Nico Schneider.

Ein erfreuliches Bild zeichnete Christian Jaksch vom Feuerwehrnachwuchs. Als Sachbearbeiter im Amt ist er zuständig für Brandschutz und den Wirtschaftshof. Ehrenamtlich leitet er die Jugendfeuerwehr. Ihm zufolge wird die Kinderjugendfeuerwehr (Obergrenze 20 Kinder) so gut angenommen, dass sogar vier Kinder aktuell auf der Warteliste stehen. Die Jugendfeuerwehr (Obergrenze 30 Mitglieder) habe 28 Mitglieder. Fakt aber sei: Nur jeder Zehnte bleibt der Freiwilligen Feuerwehr nach der Ausbildung erhalten.

Gemeinsam mit dem Amt kümmern sich die Feuerwehrchefs auch um eine einheitliche, vor allem funktionierende Brandschutzkleidung. Da läuft auch nicht immer alles rund, etwa wenn neu angeschaffte Kleidung nach dem Waschen einläuft oder zu schnell kaputt geht, aber das haben die Verantwortlichen im Griff.

Ein Politikum bleibt hingegen die inzwischen veraltete Fahrzeugtechnik. Mit Blick auf den 2017 beschlossenen Gefahrenabwehrbedarfsplan erfüllt diese zwar noch die dort formulierten Mindestanforderungen. Aber wie lange noch? "Wir benötigen für die Zukunft Fahrzeuge, die großvolumig Wasser mitführen, mit einfach handhabbarer Technik ausgestattet sind" und mit denen man vor allem auf schwierigem Untergrund – wie etwa in Wäldern – geländegängig Einsätze fahren könne, sagte Amtsbrandmeister Michael Lyszczok.

Fahrzeug-Konzept in Arbeit

Der Ausschuss bat darum, dass die Feuerwehrspitze dazu ein Fahrzeugtechnik-Konzept erarbeitet und vorlegt, damit später der Amtsausschuss sich ein Bild von der Notwendigkeit modernerer Fahrzeuge machen kann. Amtsbrandmeister Michael Lyszczok und sein Team wollen am 28. August die Arbeitsergebnisse den Mitgliedern des Feuerwehrausschusses zuleiten, damit diese bei ihrer Sitzung am 19. September eine Diskussionsgrundlage haben.