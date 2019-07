Müllrose feiert den zweiten "Summertime-Blues"

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Das war sicher ganz nach dem Geschmack der Veranstalter: Beinahe bis auf den letzten Platz gefüllt war am vergangenen Sonnabend der Rathaushof in Müllrose. Dort hatten der Kulturbeirat Müllrose und der Verein "Live in Reitwein" gemeinsam zum "Summertime-Blues" eingeladen. Ein Jahr zuvor hatte die erste Veranstaltung dieser Art stattgefunden und die Resonanz am Sonnabend zeigte erneut: Dieses Format kommt in der Region gut an. Auf der Bühne musizierten Beata Kossowska und ihre Band "Blue Airtrain" sowie die Gruppe "Sweet Confusion".