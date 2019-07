MOZ

Eberswalde (MOZ) Unbekannte sind am Wochenende in eine Kita in der Ringstraße eingedrungen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die Täter Schränke und Behältnisse. Die Polizei geht bislang nicht davon aus, dass ihnen dabei Beute in die Hände fiel. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.