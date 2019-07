Fürstenwalde um zwei Bäcker ärmer

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Noch ist offen, wie es nach der Insolvenz der Bäckereikette "Lila Bäcker" mit den Filialen in Fürstenwalde und der Region weitergeht. Das teilt Sprecher Jochen Mignat im Auftrag von Insolvenzverwalter Torsten Martini auf Anfrage mit.

Demnach könne zum jetzigen Zeitpunkt keine Übersicht zur Situation in einzelnen Landkreisen und Filialen gegeben werden. Anfang Juni wurde bekannt, dass 152 Filialen endgültig geschlossen sowie rund 430 Mitarbeitern gekündigt werden soll. In Fürstenwalde ist bislang eine von drei "Lila Bäcker"-Filialen betroffen: Am 6. Juni wurde das Geschäft in der Eisenbahnstraße geschlossen. Einer von drei Mitarbeitern konnte in eine andere Filiale umgesetzt, die beiden anderen mussten gekündigt werden, so Mignat. Teilweise verkürzte Öffnungszeiten, wie etwa in der Grünheider Filiale, seien "kein Vorzeichen einer baldigen Schließung".

Ebenfalls dicht gemacht hat in Fürstenwalde in den vergangenen Monaten eine Filiale der Bäckerei "Dreißig". Betroffen ist das Geschäft in der August-Bebel-Straße: "Der Vermieter Lidl hat uns gekündigt", sagt Marketingmitarbeiterin Jane Dietrich. Das sei ein häufiges Problem, da die Supermarktkette in immer mehr Filialen eine eigene Backstraße habe. "Sobald wir in Fürstenwalde ein neues Mietobjekt oder Grundstück für einen Neubau finden, eröffnen wir eine neue Filiale", sagt Dietrich. Die Mitarbeiter seien solange auf andere Geschäfte umverteilt worden.