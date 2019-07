Fünfjähriger fährt seine kleine Schwester an

Claudia Duda

Werder (MOZ) Der Albtraum jeder Familie hat sich am Dienstagabend in Werder bei Neuruppin ereignet. Ein fünfjähriger Junge nahm sich den Autoschlüssel des Vaters, stieg in den Wagen, der auf dem Grundstück der Familie abgestellt war, steckte den Schlüssel ein und drehte ihn um.

Weil ein Gang eingelegt war, machte der Wagen einen Satz nach vorn. Vor dem Auto spielte die kleine Schwester des Jungen. Sie wurde angefahren und schwer verletzt. Nach Angaben von Polizeisprecher Stefan Rannefeld musste die Vierjährige mit einem Rettungshubschrauber nach Berlin ins Krankenhaus geflogen werden. Sie sei aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, so stehe es in der Akte. Gegen den Vater werde jetzt wegen Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht ermittelt.