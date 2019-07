Eberswalde strebt höhere Belohnung für Wahlhelfer an

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Nach zehn Stunden und 20 Minuten war für Rico Pissarius (52) zu den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai der ehrenamtliche Einsatz als stellvertretender Wahlvorsteher vorbei. "Die Stadt Eberswalde hat meinen Mitstreitern und mir dafür ein Erfrischungsgeld von 25 Euro gezahlt. Für die Wahlvorsteher gab es 35 Euro", sagt der Sommerfelder, der seit mindestens zehn Jahren bei jedem Urnengang hilft. Ob er sich noch einmal dazu bereit erklärt, weiß er noch nicht. Ihm missfällt, dass die Beträge anderswo deutlich höher waren. "Und es ist mir ebenfalls unverständlich, dass allen Beschäftigten aus dem Rathaus, die in Wahllokalen tätig gewesen sind, zusätzlich ein Freizeitausgleich gewährt wurde", betont Rico Pissarius, der keine Neiddebatte entfachen, sondern mehr Wertschätzung für Ehrenämtler erreichen will.

Die Fraktion von SPD und Bürger für Eberswalde im Stadtparlament hat das Problem erkannt. Sie hat für die Stadtverordnetenversammlung am 25. Juli den Antrag gestellt, mit sofortiger Wirkung das Erfrischungsgeld für Wahlvorsteher auf 60, für deren Stellvertreter auf 50 und für einfache Wahlhelfer auf 45 Euro anzuheben. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, denen ein Freizeitausgleich zustehe, sollen als Wahlvorsteher 50, als Stellvertreter 40 und als einfache Wahlhelfer 35 Euro pro Einsatz erhalten. "Die Kommunal- und Europawahlen haben gezeigt, dass es auch die Stadt Eberswalde immer schwerer hat, ausreichend Wahlhelfer zu finden. Vergleichbare Städte und Gemeinden haben die Erfrischungsgelder angehoben, um wieder mehr Freiwillige für dieses Ehrenamt zu gewinnen", begründet der Fraktionsvorsitzende Hardy Lux den Vorstoß.

Im Eberswalder Rathaus verweist Pressesprecher Johan Bodnar darauf, dass der Gesetzgeber im März dieses Jahres die Brandenburgische Wahlverordnung verändert habe, in der die zur Landtagswahl gültigen Erfrischungssätze festgeschrieben seien. "Den Wahlvorstehern stehen demnach am 1. September 35 Euro, den Wahlhelfern 25 Euro zu. Vor der Neuregelung wären es 20, beziehungsweise 15 Euro gewesen", berichtet Johan Bodnar.

Eberswalde verweist auf Service

Die Kritik des stellvertretenden Wahlvorstehers aus Sommerfelde ist für den Pressesprecher neu. Die Höhe des Erfrischungsgeldes sei in jedem Wahlaufruf kommuniziert worden und daher allen Beteiligten bekannt gewesen. Viele Wahlhelfer seien nach dem Urnengang sogar an die Wahlbehörde herangetreten und hätten sich für die gute Vorbereitung und Schulung bedankt, mit der auch die im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden frühzeitige und fehlerfreie Ergebnisfeststellung zu begründen sei. Und auch dass die Eberswalder Stadtverwaltung zusätzlich Getränke, Traubenzucker und einen Obstkorb pro Wahllokal bereitgestellt habe, sei gut angekommen, fügt Johan Bodnar hinzu.

Der Pressesprecher aus dem Eberswalder Rathaus kann auch keine Ungleichbehandlung anderer Wahlhelfer gegenüber den Stadtbeschäftigten erkennen, die bei den Urnengängen im Einsatz waren. "Gegen eine Zeitgutschrift für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die ehrenamtlich in Wahllokalen Dienst geschoben haben, gibt es keine rechtlichen Bedenken. Es steht ja auch privaten Arbeitgebern frei, den Einsatz ihrer Mitarbeiter als Wahlhelfer durch Zeitgutschriften zu honorieren", sagt Johan Bodnar.

Wahlhelfer vermisst Motivation

Am 26. Mai haben in Eberswalde 318 Wahlhelfer die Arbeit in den Wahllokalen abgesichert. Davon seien 142 Mitarbeiter der Stadt gewesen, teilt der Pressesprecher auf Nachfrage mit.

Die Höhe des Erfrischungsgeldes sei von den Vorgaben der Brandenburgischen Wahlverordnung abhängig und schwanke deshalb. So seien 2014 zu den Europa- und Kommunalwahlen in Eberswalde 41 Euro für Wahlvorsteher und 36 Euro für alle anderen Mitglieder in den Wahlvorständen gezahlt worden.

Für Rico Pissarius steht fest, dass die derzeitigen Regelungen kein große Ansporn seien, sich in Eberswalde als Wahlhelfer zu betätigen. "Es sei denn, dass Du Mitarbeiter im Eberswalder Rathaus bist. Ich finde, alle ehrenamtlich tätigen Kräfte sollten die gleichen Vergünstigungen bekommen", findet der Sommerfelder.