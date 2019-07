Refurbishing in Brandenburg

Wer möchte, kann solche einzigartigen Stücke in Zusammenarbeit mit Marvin Zacharis entstehen und anschließend ins eigene Heim einziehen lassen. Inspiration bieten seine Stücke in der "artbox". © Foto:

Franziska Schober

Brandenburg Verspielt plätschert ein Wasserlauf gegen die Kieselsteine der Uferböschung. Malerisch umfließt das klare Wasser kleine Sandinseln und erlaubt dabei einen Blick bis auf den Grund. Der Strom haucht Leben in die karge Wüstenlandschaft.

Was sich anhört wie ein Naturspektakel aus weiter Ferne könnte bald in jedem Wohnzimmer stehen. Der River Table von Marvin Zacharias, gefertigt aus Robinie Maserknolle und Epoxidharz, lässt das Herz eines jeden Möbelliebhabers höher schlagen. So zaubert der Handwerkskünstler Naturromantik in die eigenen Wohnräume und erschafft mit seinen Epoxidharzarbeiten einzigartiges Mobiliar.

Am Samstagabend bot das "artbox"-Atelier die geeigneten Räumlichkeiten zur Ausstellung der außergewöhnlichen Einzelstücke. Neben dem River Table ließ sich auch ein Night Glow Table bewundern, dessen eingearbeitete Farbpigmente in der Nacht schimmern. Ob zeitgenössische Lampen und Kleiderständer mit LED Beleuchtung oder rustikale Garderoben und WC-Diener aus Fachwerkholzbalken – der Abwechslungsreichtum bringt einzigartige Werke hervor, die sich in das Familienepos aufnehmen lassen. "Ich schaue mir das Holz an und denke, das ist mir zu langweilig. Und dann kommen die Ideen", verrät der Handwerkskünstler. Tischplatten aus einer ganzen Pappelbaumscheibe, Regale aus Eichenholz – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Persönliche Sonderanfertigungen werden gemeinsam mit dem Künstler geplant und entworfen. Dabei muss es sich nicht zwingend um Holzneubeschaffungen handeln. Marvin Zacharias versiegelt auch bestehende Möbelstücke mit Epoxidharz und sorgt für eine originelle Detailarbeit nach Wunsch des Auftraggebers. Die Beliebtheit seiner erfolgreichen Arbeit lässt sich anhand der aktuell drei-monatigen Wartezeit ablesen.

Wer die Wartezeit überbrücken möchte, kann die bestehenden Werke an den kommenden drei Samstagnachmittagen von 14:00 – 18:00 Uhr im artbox Atelier von Julian Zacharias bewundern. Das Atelier bietet vielfältige Ausstellungsmöglichkeiten für sowohl bekannte als auch noch unbekannte Künstler jeder Art. Die Artbox setzt sich außerdem für das pädagogische Heranführen an die Kunst ein. Dazu werden Kreativworkshops für Kinder und Jugendliche gegeben, welche das Ausleben des künstlerischen Ausdruckes ermöglichen sollen.