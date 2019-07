Videoüberwachung bleibt Thema

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Junge Flüchtlinge und Migranten haben den öffentlichen Raum für sich entdeckt. In Rathenow ist das vornehmlich der Märkische Platz. Die Ansichten darüber, ob es sich nun um einen Kriminalitätsschwerpunkt handelt, gehen offenkundig auseinander. Die CDU wollte Videoüberwachung und fand diesbezüglich vor etwa einem Jahr in der Stadtverordnetenversammlung sogar eine deutliche Mehrheit. Das Polizeipräsidium in Potsdam, das dem Innenministerium untersteht, musste dem Vorhaben zustimmen. Vier Monate vergingen bis zur Entscheidung. Die Überwachung wurde mit der Begründung abgelehnt, dass der Märkische Platz kein Kriminalitätsschwerpunkt sei, woran der Landtagsabgeordnete Dieter Dombrowski (CDU) in einem am 11. Juli verfassten Schreiben an Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) erinnert. "Ich weiß nicht, welche Kriterien dieser Einstufung zugrunde liegen, ich kann aber wohl feststellen, dass es fortlaufend zu tätlichen Auseinandersetzungen von Gruppen und zu Übergriffen auf Unbeteiligte kommt. In großen Teilen der Bevölkerung herrscht Verunsicherung über die Sicherheitslage in der Rathenower Innenstadt", so Dombrowski und schiebt nach: "Die Weigerung Ihres Hauses, den Beschluss und die Bitte der Stadtverordneten der Videoüberwachung zu folgen, ist - wenn auch so nicht gewollt-, eine Wahlkampfhilfe für die politischen Kräfte, die aus dieser empfundenen Unsicherheit politisches Kapital schlagen wollen."

Der Landtagsabgeordnete geht davon aus, dass Videoüberwachung in der nächsten Rathenower Stadtverordnetenversammlung wieder Thema sein wird. In seinem Schreiben bittet er den Innenminister, "die ablehnende Haltung Ihres Hauses erneut zu prüfen".