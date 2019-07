Eldorado für Trecker- und Oltimerfreunde

Treffen in Schenkenberg

Alles in ordnung! Auf der Fahrzeugwippe konnten die Autofahrer ihr Feingefühl zeigen. Fritz Strelau kontrollierte genau auf ob die Wippe genau ausbalanciert war. © Foto:

Über 120 alte Schätzchen konnten beim 5. Trecker-und Oldtimertreffen in Schenkenberg werden. Die Freunde alter Traktoren, Landmaschinen oder Oldtimer kamen in Schenkenberg voll auf ihre Kosten. © Foto:

Erhard Herrmann

Schenkenberg Das typische und laute Tok-tok-tok eines Lanz Bulldog ist für Traktorbegeisterte Musik in den Ohren. Für sie ist klar: Keiner tuckert schöner.Natürlich durfte der uralte Traktor mit seinem Einzylinder-Glühkopfmotor deshalb auch beim 5. Trecker- und Oldtimertreffen in Schenkenberg nicht fehlen. Hinzu gesellten sich Deutz, Eicher, Hanomag, Schlüter, Fendt, Güldner oder sogar Porsche.

Nichts für Feinstaubgegner, aber für die echten Fans von alten Schlepper- und Landmaschinen wahre Schönheiten. Viele der ausgestellten Traktoren haben schon vor 50 bis 60 Jahren die Arbeit auf den Feldern erleichtert. Sie sind Relikte der frühen 1950er-Jahre, als die Industrialisierung auch in der Landwirtschaft Einzug hielt. Einfach zu schade, um sie ihrem Schicksal zu überlassen.

"Das ist wohl auch einer der Gründe, warum die Szene immer weiter wächst. Viele schätzen die Technik und Formen der Oldtimer und haben deshalb Spaß daran aus einem Schrotthaufen wieder ein frisch lackiertes und funktionsfähiges Gefährt zu machen", erklärte die Mitorganisatorin Silvia Beich. Zusammen mit ihrem Mann Lothar und den Schenkenberger Oldtimer-Freunden präsentierten sie sich als Gastgeber par excellence, alles in Eigenleistung. Über 120 dieser alten "Schätzchen", die technisch und optisch allesamt in liebevoller Arbeit in hervorragenden Zustand gebracht worden sind, konnten die Schenkenberger präsentieren.

Neben den Traktoren gab es für die Oldtimerliebhaber noch jede Menge PKWs, Motorrädern. Mopeds, LKWs und alte Stationärmotoren oder Landmaschinen zu sehen. Die geordnete Aufstellung der Fahrzeuge sorgte für ideale Bedingungen beim Besichtigen. Infoblätter gaben dem Besucher Einblick in die Motorleistungen, das Baujahr und den jeweiligen Typ. So konnte den Besuchern das ein oder andere technische Detail zu den alten Maschinen nähergebracht werden. während die Moderation und die Musik von "DJ Deddy" für reichlich Unterhaltung sorgten.

Doch Trecker- und Oldtimertreffen sind schon lange keine Männerdomäne mehr. Wie in Schenkenberg zu sehen, werden solche Treffen immer häufiger auch als Familienausflug genutzt. Meist waren auch die kleinen Gäste von den Traktoren und dem Probesitzen so begeistert, dass sie sich kaum trennen konnten. Drumherum gab es noch ein kleines Rahmenprogramm und die Fahrzeugführer konnten auf der "Wippe" ihr Feingefühl beim Balancieren beweisen – auch wenn es das, angesichts solcher Begeisterung wohl nicht gebraucht hätte.

Die Freunde alter Traktoren, Landmaschinen oder Oldtimer kamen in Schenkenberg mal wieder voll auf ihre Kosten und freuen sich auf das nächste Mal.