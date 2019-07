Neues Wohnheim für 400 Polizeischüler soll entstehen

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Für insgesamt rund 30 Millionen Euro entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Polizeiinspektion Oberhavel an der Berliner Straße in Oranienburg ein neues Wohnheim für Brandenburgs Polizeischüler. Geplant sind Unterkünfte für insgesamt 400 Studenten der Polizeihochschule. Bislang sind Wohnungen für die Hochschüler – wie für alle anderen auch in und um Oranienburg – Mangelware.

Mit einem großflächigen Banner an der alten Polizeiwache wird seit Mittwoch auf den künftigen Neubau hingewiesen. Bevor allerdings die Abrissbagger ihre Arbeit aufnehmen können, dauert es noch eine Weile. Erst im Frühjahr 2020 soll der marode Altbau verschwinden. Drei Jahre später sollen dann die ersten Polizeianwärter einziehen können.

Zur gemeinsamen Projektpräsentation waren die beiden zuständigen Minister, Karl-Heinz Schröter (SPD, Inneres) sowie Christian Görke (Linke, Finanzen) nach Oranienburg gekommen. Zu dritt, mit Hochschulpräsident Rainer Grieger, enthüllten sie das Banner. "Das ist ein weiterer Meilenstein, um die Attraktivität des Polizeiberufs zu steigern", freute sich Grieger während der Präsentationsfeier im Innenhof der alten Wache. Bundesweit gebe es einen "harten Kampf um die besten Köpfe für die Polizei. Wir sind einer starken Konkurrenz ausgesetzt", so Grieger.

Vor sechs Jahren seien bundesweit rund 8 000 neue Polizisten eingestellt worden. "Jetzt sind es fast 20 000 im Jahr. Tendenz steigend". Da in Brandenburg viele Polizisten bald in Pension oder Ruhestand gehen, werden aktuell so viele junge Polizisten eingestellt "wie noch nie", wie Innenminister Karl-Heinz Schröter am Mittwoch noch einmal betonte. Allein zwischen 2014 und 2018 wurden rund 1 750 Anwärter eingestellt. 2019 und 2020 sind jeweils etwa 400 Einstellungen geplant.

Für das neue Wohnheim sind jeweils zwölf Quadratmeter Doppelappartments geplant. Zwei Anwärter teilen sich dabei Bad und Küche. Die Möbel gehören zur Ausstattung.