Mit Teppichklopfern und Schildern gegen Rechts

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Es sah eher wie ein gemütlicher Segeltörn im Urlaub aus, als sich die kleine Segeljolle mit Kapitänin Almut Heilmann und Hildegard Rugenstein der Anlegestelle an der Ketziner Fähre näherte. Das es alles andere als nur eine Urlaubstour ist, wurde spätestens deutlich, als sie mit ihren Teppichklopfern und dem selbstgestalteten Schild mit der Aufschrift Omas gegen Rechts darauf von Bürgermeister Bernd Lück (FDP) willkommen geheißen wurden.

Die beiden 58 und 60 Jahre alten Frauen sind Teil der Bewegung "Omas gegen Rechts" und starteten am Sonntag in Rathenow unter dem Motto "Stromaufwärts für eine respektvolle Demokratie" ihre Haveltour. "Wir sind zwar parteilos, müssen aber parteipolitische Themen mitdenken", sagte Hildegard Rugenstein nach der Ankunft und da waren sie beide schon mittendrin bei den Omas vom Chor Ketziner Havelklänge. "Wir möchten als Chorsängerinnen und Omas ihre Aktion unterstützen", begrüßte Angelika Zinke die Seglerinnen und bald hallte das gemeinsam gesungene Lied "Dona nobis pacem" (Gib uns Frieden) über die Havel.

"Wir sind an der Havel groß geworden, es ist uns eine vertraute Landschaft. Aber wir wollen im Urlaub politisch nicht abschalten, schließlich sind es politisch aufregende Zeiten, in denen wir leben. Und weil wir das Havelland und das Segeln lieben, haben wir uns zu dieser Aktion entschlossen", erklärte Hildegard Rugenstein.

"Ich bin selber Opa, vor mehr als 60 Jahren in Ketzin/Havel geboren und werde mit allen demokratischen Mitteln rechten Aktivitäten in meiner Heimatstadt entgegentreten", versprach Bürgermeister Lück den Gästen und erhielt die Empfehlung, auch mit ungewöhnlichen Aktionen gegen rechts aktiv zu sein. Omas seien nicht alle unpolitisch, meinte Almut Heilmann. Sie hätten mit einer ganzen Reihe von Brandenburgerinnen angeregte Gespräche geführt und "dabei eine Sprache gesprochen", meinten sie.

Als Oma gegen Rechts wolle sie mit den Menschen reden, Angst nehmen, Verunsicherung abbauen und Nichtwähler erreichen. Sie fühle sich verpflichtet, an die Geschichte dieses Landes zu erinnern, meinte Hildegard Rugenstein. "In Ketzin/Havel war es toll und auch ein herzlicher Empfang", lobte sie vor ihrer Weiterfahrt nach Werder. Am 18. Juli ist in Potsdam eine Abschlusskundgebung geplant.