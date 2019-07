Ein Teil fährt, der andere radelt

Die nächste längere Tour der Radwanderer

Am 28. Juli treffen sich die Teilnehmer um 9 Uhr auf dem Schulplatz in der Kreisstadt. Es geht an jenem Sonntag in Fahrgemeinschaften in den Westzipfel der Uckermark: Zu den Flößern nach Lychen. "Wir wollen die Stadt mit ihrer Flößertradition besuchen und wenn es klappt, auch eine kleine Floßfahrt unternehmen", beschreibt der RRC das Event. Geführt wird die Gruppe von Günter Klotzke. Aufs Rad steigen die Ruppiner in Dannenwalde. Es geht dann über Bredereiche über die Havel und weiter nach Himmelpfort. Auf ruhigen Straßen und guten Radwegen geht es nach Lychen. Die Rücktour führt die Gruppe zur Strecke bei Bredereiche, wo die Havel erneut überquert wird. Nächstes Ziel ist Tornow. An der ehemaligen Wassermühle, heute ein Hotel, wird gehalten. Weiter geht es über Marienthal nach Zabelsdorf und Wentow. Bei Fischerwall wird die B96 überquert, um am Luisendenkmal vorbei Dannenwalde anzupeilen.Anmelden können sich Interessierte bei Uwe Wöller unter der Rufnummer 03391 358995. ⇥maha