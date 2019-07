Brennender Kochtopf ruft Feuerwehr auf den Plan

MOZ

Eberswalde Ein Kochtopfbrand in der Pfeilstraße rief am Dienstagabend gegen 18 Uhr die Eberswalder Berufsfeuerwehr auf den Plan. Eine Mieterin hatte Essen auf dem Herd vergessen, es kam zu starker Rauchentwicklung in der Küche. Wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung musste sie ärztlich behandelt werden. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte, konnte den Brand rasch löschen. Bis auf den Topf kam es zu keinen weiteren Schäden. Auch Verkehrsbehinderungen gab es nicht, da der Einsatzort im Baustellenbereich lag, so Einsatzleiter Ingo Köhler.