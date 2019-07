Motorradfahrer stürzt zwischen Treplin und Booßen

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Zu einem Motorradunfall kam es am Mittwoch kurz vor 18 Uhr auf der B5 zwischen Treplin und Booßen. An der S-Kurve in Richtung Frankfurt kam der Fahrer mit seiner BMW von der Spur ab und streifte auf der gegenüberliegenden Seite die Leitplanke, konnte aber selbst Schlimmeres verhindern. "Zum Glück kam wohl gerade kein Gegenverkehr", sagte ein Feuerwehrmann. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt. Ein sofort eingetroffener Krankenwagen versorgte den verletzten Motorradfahrer, der sich Knochenbrüche zugezogen haben soll.