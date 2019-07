MOZ

Bernau (MOZ) Ein Pkw Toyota und ein Fahrradfahrer sind am Mittwochmorgen an der Oranienburger Straße/Ecke Fichtestraße zusammengestoßen. Der 53-jährige Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit 600 Euro an.