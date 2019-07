Sanierung schreitet voran

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der erste Abschnitt ist geschafft. In der Maxim-Gorki-Straße werden gerade Teile der Fahrbahn saniert. Es handelt sich um die Flächen, die in der Vergangenheit mit Asphalt ausgebessert worden waren. Dort werden der Asphalt entfernt, die Kleinpflaster ausgebaut und anschließend werden sie neu verlegt. Eine erste Teilfläche ist schon saniert. Die Zufahrt zu einem Hinterhof ist wieder möglich. Derzeit wird der zweite Abschnitt in Angriff genommen. Eine weitere Stelle steht dann noch an. Darüber hinaus werden auch die Gehwege auf beiden Seiten komplett erneuert. Derzeit sind die Bauarbeiter im Bereich der Schule und der Bushaltestelle. Der Abschnitt soll nach den Sommerferien fertig sein.