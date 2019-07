Landkreis verlängert Verträge mit Ruppiner Kliniken nicht

Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Überraschend gab der Landkreis bekannt, dass beabsichtigt sei, ab 1. Januar 2020 die Flüchtlingsunterkünfte in Ostprignitz-Ruppin selbst zu betreiben. Dazu werden die Verträge zwischen Landkreis und Ruppiner Kliniken, die am 31. Dezember regulär auslaufen, nicht verlängert.

Derzeit gebe es Gespräche mit den Ruppiner Kliniken, wie der Vorgang "sozialverträglich gestaltet" werden kann, berichtet Sozialdezernentin Waltraud Kuhne auf Nachfrage des Ruppiner Anzeigers. Denn von den Änderungen sind mehrere Mitarbeiter betroffen, die sich auf 8,5 Vollzeitstellen verteilen. Zudem ein Heimleiter und ein Hausmeister, denn auch das Übergangswohnheim in Treskow will der Landkreis künftig selbst betreiben. Die Unterkunft, die eine Kapazität von 208 Plätzen hat, ist derzeit mit 122 Personen belegt.

Kreistag im Juni informiert

Nachdem auf der Sitzung des Kreistages am 25. Juni im nichtöffentlichen Teil über die Übernahmepläne berichtet wurde, habe man auch die betroffenen Mitarbeiter informiert, so Kuhne. Sie betont ausdrücklich, dass es ein "gutes Team" und eine "wunderbare Zusammenarbeit" gegeben habe. "Die Kliniken waren in den letzten Jahren immer ein verlässlicher Partner der Kreisverwaltung", ergänzt Behördensprecherin Britta Avantario. Der Landkreis bedankt sich ausdrücklich bei den Ruppiner Kliniken, die "zu Beginn der zunehmenden Flüchtlingszahlen den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte übernommen und damit unter schwierigen Rahmenbedingungen eine reibungslose Unterkunft der Flüchtlinge gewährleistet haben". Schnell hätten sie 2015 dafür kompetente Mitarbeiter gefunden.

In Spitzenzeiten waren 1 600 Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Mittlerweile ist deren Anzahl auf rund 650 gesunken. 2019 kamen bisher 29 Asylbewerber nach Ostprignitz-Ruppin. Da jedoch im vergangenen Jahr mehr Flüchtlinge als gefordert im Landkreis aufgenommen wurden, liege derzeit das Aufnahmesoll bei Minus 263.

Diese Veränderungen bedeuten jedoch auch, dass weniger Personal benötigt wird. Derzeit sehe der vom Land vorgegebene Schlüssel einen Sozialarbeiter für 80 Flüchtlinge vor, berichtet Avantario. "Urlaube, Erkrankungen und Fortbildungen lassen sich in kleineren Teams nur schwer abfedern." Der Landkreis sieht sich daher besser in der Lage, mögliche Personalengpässe zu kompensieren. Keinesfalls sollen aber die jetzigen Sozialarbeiter des Landkreises die Aufgaben mitübernehmen, betont Kuhne. Die Ruppiner Kliniken könnten sich so wieder verstärkt auf ihr Kerngeschäft, die stationäre Gesundheitsversorgung, konzentrieren, hofft Britta Avantario.