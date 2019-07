Aufgalopp mit 26-Mann-Kader

Vorbereitungstermine des 1. FC Frankfurt

Der Brandeburgligist testet am Sonnabend, 12 Uhr, bei Stilon Gorzow, in der vergangenen Saison aus der dritten polnischen Liga abgestiegen. Am 27. Juli, 14 Uhr, geht es gegen die A-Junioren des SV Babelsberg 03, die in der Regionalliga spielen. Abschließend steht am 3. August, 11 Uhr, ein Vorbereitungsspiel gegen den FSV Union Fürstenwalde II aus der Landesliga Süd an. Pflichtspielauftakt ist am 10. August, 15 Uhr, im Landespokal beim VfB Hohenleipisch. ⇥hrö