Die Dose für den Notfall

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ein kleiner grüner Aufkleber auf der Tür, eine unscheinbare Dose im Kühlschrank: Das kann Leben retten. Mieter der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) werden ab sofort bei Bedarf mit sogenannten Notfalldosen ausgestattet. 1 000 Stück wurden erst einmal geordert. Im Ernstfall helfen diese Dosen Rettungskräften, schnell an Informationen zum jeweiligen Patienten zu kommen.

"Wir werden diese Notfallboxen jetzt einführen", sagt NWG-Chef Robert Liefke. Die weiß-grünen Plastikbehälter enthalten zwei Aufkleber, von denen einer an der Eingangstür und einer am Kühlschrank angebracht wird. Sie zeigen den Rettungskräften im Ernstfall gleich, dass eine solche Box im Kühlschrank, den wohl jeder Haushalt besitzt, zu finden ist.

Die Dose selbst ist mit einem übersichtlichen, kurzen Fragebogen gefüllt, den der jeweilige Mieter ausfüllt. Welche nahen Angehörigen müssen informiert werden? Welche chronischen Erkrankungen gibt es? Hatte der Mieter in der Vergangenheit schon eine Operation? Welche Medikamente nimmt er regelmäßig ein? All diese und weitere Informationen erleichtern Rettern ihre Arbeit erheblich, ist auch Robert Liefke überzeugt. "Diese Dosen führen einfach dazu, dass der Notarzt nicht lange rumsuchen muss", sagt der NWG-Chef.

Idee aus der Politik

Die Idee, die Boxen zu kaufen, kam aus der Lokalpolitik. "Und warum sollen wir sie nicht aufgreifen? Durch diese Dose wissen die Rettungskräfte gleich, ob etwas Besonderes zu berücksichtigen ist", so Liefke. Gedacht sind die Behälter vor allem für Menschen, die allein leben. In solchen Fällen sei es am schwierigsten, an Informationen zu kommen. Wer auch immer Interesse an einer Notfallbox hat, kann sich aber bei der NWG melden. Das Angebot gilt in erster Linie für die eigenen Mieter, aber auch für andere Neuruppiner. Bei der Neuvermietung der Wohnungen an der Bruno-Salvat-Straße werden die Boxen beispielsweise gleich mit ausgegeben. Die Abteilung der NWG, die sich mit der Vermietung beschäftigt, hat eine entsprechende Charge erhalten.

"So eine Notfallbox ist so lange uninteressant, wie genug Leute in der Nähe sind, die alle wichtigen Informationen über mich haben", weiß Liefke. "Sie wird aber relevant, wenn beispielsweise alleinstehende oder ältere Leute aus den umliegenden Dörfern in die Stadt ziehen und jetzt nicht so ein vollumfängliches soziales Netzwerk haben. Da kann es vorkommen, dass derjenige auf weiter Flur alleine ist. Und dann fängt das Gerätsel an."

Bei Bedarf verteilt

Die georderten 1 000 Notfalldosen will die NWG nicht unbedingt schnell an den Mieter bringen, sondern nach und nach ausgeben – je nach Bedarf. Verteilt werden die Dosen in Zukunft unter anderem über den Nachbarschaftstreff "Miteinander" in der Präsidentenstraße 77. Dort ist auch noch eine Veranstaltung geplant, bei der Interessierte erfahren, was genau sie auf dem Fragebogen in der Dose eintragen sollten.