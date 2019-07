Springen um Schärpen in rot-weiß

Andreas Pantel

Neustadt Die offenen Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg Dressur & Springen und Dressurreiten mit Handicap rufen vom 18. bis 21. Juli auch in diesem Jahr wieder auf das Gelände der Neustädter Gestüte. Es geht um begehrte Schärpen in rot-weiß in den Kategorien Children (U14), Ponyreiter (U16), Junioren (U18), Junge Reiter (U21) sowohl im Dressurviereck als auch im Springparcours. Nur im Dressursattel gibt es eine gemeinsame Wertung der Damen und Herren (Ü22), die im Springen den eigenen Landesmeistertitel erreiten können.

Für den Reiternachwuchs geht es außerdem um die Sichtung zu den Deutschen Jugendmeisterschaften im September. Vergeben werden zudem die Titel im Dressurreiten mit Handicap. Insgesamt stehen 46 Prüfungen auf dem großen Springplatz und auf zwei Dressurvierecken auf dem Programm. Zu den Höhepunkten wird der "Große Preis des Landes Brandenburg" am Sonntag vor der großen Meisterehrung gehören.

"Wir freuen uns auf die Reiterinnen und Reiter, die nicht nur aus Berlin und Brandenburg zu uns kommen", sagt Landstallmeister Uwe Müller. Er gehört als Vertreter des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts zum Trio der Turnierleitung. Dazu zählen Udo Hildebrandt als Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Neustadt und Peter Fröhlich, Geschäftsführer des Verbandes Pferdesport Berlin-Brandenburg.

Neben zahlreichen Reitern vom gastgebenden Reit- und Fahrverein gehen regionale Größen an den Start. So wird die US-Amerikanerin Amanda Akermann (Lentzke) nicht nur im Titelkampf bei den Damen antreten, sondern auch mit ihrer Tochter Malena im Führzügelwettbewerb an den Start gehen. Ihr Trainer Steffen Krehl will wieder ganz vor in der Herren-Konkurrenz mitreiten. Dabei sind auch in diesem Jahr wieder die Para-Dressurreiter, die in Radensleben trainieren und für die "Bewegung 4 Mark Brandenburg" an den Start gehen, um ihre Vorjahrestitel zu verteidigen oder bis ganz vor zu reiten. Zu ihnen zählen Axel Schmidt, Martina Willing, Paralympics-Siegerin und auch Fabian Marcel Biallowons, der bereits im Mutterleib einen Schlaganfall erlitten hatte und von den Paralympics Paris 2024 träumt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. ap