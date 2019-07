Kommando Kanzleramt

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Die Übernahme des Verteidigungsministeriums ist ein Risiko für Annegret Kramp-Karrenbauer – und eine Chance. Vielleicht ihre letzte.

Viel Zeit zur Vorbereitung blieb nicht. Nicht einmal 14 Stunden nach Bekanntgabe ihrer Entscheidung steigt Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwoch aus dem schweren Audi, der sie auf den Hof des Verteidigungsministeriums gefahren hat. Auf der anderen Seite klettert Ursula von der Leyen aus dem Fahrzeug. Gemeinsam saßen sie im Fond der Limousine; die neue und die alte Ministerin. Womöglich hat von der Leyen die kurze Fahrt rüber vom Schloss Bellevue genutzt, um ihrer Nachfolgerin noch ein paar Tipps zum Protokoll zu geben. Mit dezenten Gesten und ein paar geflüsterten Hinweisen geleitet die erfahrene von der Leyen die frisch ernannte Kollegin durch die Übergabezeremonie: militärische Ehren, Nationalhymne, Abschreiten der Ehrenformation.

Und dabei ist vorerst auch nichts schiefgegangen. Das aber könnte sich in den kommenden Wochen ändern. Wohl kein Ministerium birgt derartige Gefahren wie das Riesenressort Verteidigung: teures Material, störungsanfälliges Gerät, gefährliche Einsätze, Wünsche und Ansprüche zehntausender Soldaten und zivilen Mitarbeiter. Andererseits – welche Bühne! Dass von der Leyen das Haus nun Richtung Topjob in Brüssel verlässt, belegt das Aufstiegspotenzial.

Kühn und offenbar in letzter Minute hat Kramp-Karrenbauer zugegriffen. Als CDU-Chefin hatte sie hier Vorrechte – und sie hat sie genutzt. Viel wagen und damit gewinnen, so ist Kramp-Karrenbauer schon einige Male in ihrer Karriere vorgegangen. Zum Beispiel, als sie das Jamaika-Bündnis im Saarland platzen ließ und dafür mit einem satten Wahlsieg belohnt wurde. In Berlin hatte die CDU-Chefin, offenbar verunsichert durch eigene Patzer und schlechte Presse, zuletzt eher defensiv agiert. Der Antritt im Bendlerblock ist also auch der Versuch eines Befreiungsschlags.

Telefonschalte der Parteispitze

Das Nachsehen hat unter anderem Jens Spahn, der sich nach knapp zwei Jahren Gesetzesdauerfeuerwerk im Gesundheitsministerium durchaus eine Beförderung vorstellen konnte. Dass es stattdessen Kramp-Karrenbauer selber macht, hat er nach eigenen Angaben erst am Dienstagabend in einer Telefonschalte der CDU-Spitze erfahren. Merkel, so berichten es Teilnehmer, habe erst gefragt, ob Spahn auch in der Leitung sei und ihn dann direkt angesprochen. In ihrem Lob seiner Arbeit als Gesundheitsminister schwang demnach auch eine Ermahnung zur Geduld mit.

In der Union kommt Kramp-Karrenbauers Schachzug gut an. CSU-Chef Markus Söder spricht von der "besten und stärksten Lösung". Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte, dessen Name ebenfalls in den Nachfolgespekulationen genannt worden war, schwärmt: "Damit ist klar: Für die Union ist die Bundeswehr Chefsache".

Mit dem Lob sind allerdings auch Erwartungen verknüpft. Viel Zeit zur Einarbeitung wird es nicht geben. "Frau Kamp-Karrenbauer muss die Attraktivität des Dienstes weiter steigern", fordert der Bundeswehrverband. Ihr Vize Jürgen Görlich sagte dieser Zeitung: "Die Bundeswehr muss – materiell und die persönliche Ausrüstung betreffend – vollausgestattet werden. Die Infrastruktur muss mit dem Personalkörper wachsen."

Das alles aber wird Geld kosten, das die Bundeswehr bislang nicht habe. "Bis 2023 fehlen rund 33 Milliarden Euro", so rechnet der Verband. Als CDU-Chefin hatte Kamp-Karrenbauer sich für höhere Verteidigungsausgaben ausgesprochen, als Ministerin muss sie nun liefern.

Am ersten Arbeitstag hielt sich die Neue mit großen Tönen allerdings zurück. In ihrem kurzen Statement würdigte sie vor allem die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten. "Deswegen haben sie vollen Einsatz verdient", versicherte sie.

Und wer weiß, wie lange dieser Einsatz dauern kann. Mit der Koalition könnte es schneller vorbei sein als geplant. Wie der Neufindungsprozess der SPD ausgeht, ist völlig offen. Falls aber die Sozialdemokraten zum Jahresende aus der Koalition aussteigen, wäre AKK mit dem Ministeramt im Rücken und einigen internationalen Nummern im Handyspeicher für eine Kanzlerkandidatur gut gerüstet.

Drei Powerfrauen

Schon jetzt von Auflösungserscheinungen zu sprechen, wäre vermutlich übertrieben. Beim zivilen Teil des Ämterwechsels ging es aber zumindest ungewöhnlich zu: Im Schloss Bellevue nahmen die drei Powerfrauen der Koalition Merkel, Kramp-Karrenbauer und von der Leyen mit Rücksicht auf die jüngsten Zitterzwischenfälle der Kanzlerin auf Stühlen Platz. Merkel schien beim stehenden Teil der Urkundenvergabe zudem die Nähe zum Stehpult zu suchen. Als Bundespräsident fungierte dabei ein Bürgermeister: Berlins Regierender Michael Müller, jüngst zum unbeliebtesten Regierungschef Deutschlands gewählt. Denn sowohl Frank-Walter Steinmeier als auch sein Vertreter Daniel Günther waren nicht abkömmlich. Müller schüttete dabei über das Wirken von der Leyens vor allem in der Familien- und Frauenpolitik so viel Lob aus, dass man daraus leise Kritik an der Verweigerungshaltung seiner sozialdemokratischen Kollegen herauslesen konnte.

Auch die Vereidigung Kramp-Karrenbauers in der nächsten Woche findet unter provisorischen Umständen statt: Weil der Plenarsaal im Reichstag einen neuen Teppich bekommt, tritt der Bundestag im Paul-Löbe-Haus zusammen. Genau dort also, wo diese Koalition vor 16 Monaten mit feierlichen Unterschriften begonnen hatte.