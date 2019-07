Sprachtests in Kitas für Schulanfänger

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Für alle Kinder, die im nächsten Jahr eingeschult werden sollen, besteht laut brandenburgischem Schulgesetz die Pflicht, an einer Sprachstandsfeststellung in einer Kita der Stadt Angermünde teilzunehmen.

Bei diesen Tests, die ab September von speziell ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden, wird die Sprachentwicklung eines jeden Kindes überprüft, um rechtzeitig eventuellen Förderbedarf feststellen zu können. Hintergrund ist, dass bei immer mehr Vorschulkindern in Brandenburg erhebliche Entwicklungsdefizite gerade in der Muttersprache auftreten, die in der Schule zu Problemen führen können.

Die Stadt Angermünde ruft die Eltern zur Teilnahme an der diesjährigen Sprachstandsfeststellung auf. Eltern, deren Kinder bereits eine Kita besuchen, können sich dort über die Durchführung der Untersuchungen in ihrer Kita informieren. Eltern, deren Kinder keine Kita besuchen, sogenannte Hauskinder", sind ebenfalls gesetzlich verpflichtet, diese Tests durchführen zu lassen. Sie müssen sich dafür in einer Kita ihrer Wahl anmelden. Kommen Eltern dieser Pflicht vor der Einschulung nicht nach, ist die Schule berechtigt, das zuständige Jugendamt zu informieren. Weitere Informationen erhalten Eltern in der Stadtverwaltung Angermünde im Sachbereich Kita.

Informationen: Frau Nowitzki, Tel. 03331 260036 oder Frau Kirsten, Tel.03331 260065.