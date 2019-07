40 Meter langes Graffiti an der Burgstraße

Gemeinschaftsarbeit: Künstler Daniel Becker hält die Schablone, und Sophie darf aus der Dose rote Farbe auf die Mauer an der Burgstraße sprühen. "Das ist ganz schön anstrengend", sagt die 16-Jährige. © Foto: Bernhard Schwiete

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Ein größeres Kompliment kann es eigentlich nicht geben. Am Mittwoch, am dritten Tag, gibt Daniel Becker die Spraydose aus der Hand. Stattdessen hält er die Schablone, und die 16-jährige Sophie darf selber die rote Farbe auf die Wand sprühen. Daniel Becker ist Künstler, er leitet die Kunstgalerie im Alten Rathaus in Fürstenwalde, und von der Stadt Storkow ist er engagiert worden, die Stadt zu verschönern. Assistiert wird er dabei von sechs Jugendlichen aus Storkow und Fürstenwalde, die mitmachen im Rahmen eines dreitägigen Graffiti-Workshops, der zum Ferienprogramm des Storkower Jugendteams gehört.

Sophie, Katja und der erst elfjährige Leif aus Storkow sowie Alagie, Mamadou und Hasibullah aus dem Fürstenwalder Alma-Heim für alleinreisende jugendliche Flüchtlinge helfen, den Anblick an der Burgstraße zu verändern. Auf einer Mauer gegenüber des Blumenladens der Gärtnerei Heinrich entsteht ein knapp zwei Meter hohes und nahezu 40 Meter langes Kunstwerk, das Becker entworfen hat. Mit der Zugbrücke und Schloss Hubertushöhe zeigt es zwei bekannte Storkower Bauwerke, außerdem zu sehen sind Störche, das Wappentier der Stadt. Schwäne greifen das Thema Wasser auf, von dem die Stadt geprägt ist.

Becker ist vom Elan seiner Unterstützer angetan. "Ich habe schon öfters mit Jugendlichen zusammengearbeitet. Sie sind eine tolle Hilfe", sagt er. Im Laufe des dreitägigen Workshops vermittelt er ihnen unter anderem die richtige Sprühtechnik. Und er zeigt ihnen die unterschiedlichen Aufsätze, die es für die Dosen gibt und die für verschiedene Zwecke zum Einsatz kommen. "Man braucht ganz schön viel Kraft im Zeigefinger", lautet eine der Erkenntnisse von Sophie, bevor sie weitersprüht. Mit dem gleichen Eifer sind Alagie und Mamadou aus Guinea und Hasibullah aus Afghannistan dabei. "Ich mache das zum ersten Mal. Es macht Spaß", sagt Mamadou. Begleitet werden die Jugendlichen aus dem Alma-Heim von Ramona Wels, die den Deutsch-Kurs der drei in Fürstenwalde leitet.

Mit ihren neuen Kenntnissen gestalten die Jungen und Mädchen Übungsgraffiti auf Leinwänden, die sie nach Hause mitnehmen können. "Ich hänge das in meinem Zimmer auf", sagt Sophie. Auch im Rathaus sind künftig Werke der jungen Sprayer zu sehen. Sabine Ulrich und Sabine Schmelz vom Jugendteam der Stadt, die den Workshop begleiten, lassen die Teilnehmer Leinwände besprühen, die sie in ihrem Büro anbringen wollen.

Aktion mit langem Vorlauf

Der Workshop ist einer der Höhepunkte des Storkower Ferienprogramms. Geplant worden ist er von langer Hand. "Wir hatten einen Vorlauf von mehr als einem halben Jahr", sagt Jugendkoordinatorin Sabine Ulrich. Unter anderem seien Absprachen nötig gewesen mit den Eigentümern der Grundstücke, auf denen sich die Mauer befindet. Das sei zum einen eine Privatperson, zum anderen das Land. Zuvor ist die graue Wand von wilden Schmierereien verunstaltet gewesen, die Arbeiten haben daher am Montag zunächst mit einem weißen Grundanstrich mit Fassadenfarbe begonnen.

Mit der Aktion verfolgt das Jugendteam eine ganze Reihe von Zwecken. "Wir wollen den vielen Schmierereien in Storkow etwas entgegensetzen", sagt Sabine Schmelz. Die Stadt bekomme dadurch eine positivere Außenwahrnehmung. Gleichzeitig gehe es aber auch darum, den Jugendlichen Partizipation zu ermöglichen und sie an der Gestaltung der Stadt zu beteiligen.

Von Passanten – Einwohnern wie Touristen – gibt es während der Arbeiten bereits erste positive Reaktionen. Nur mit der Resonanz bei den Jugendlichen in der Stadt ist Sabine Ulrich nicht hundertprozentig zufrieden. Leider seien einige, die sich angemeldet hätten, nicht erschienen, berichtet sie.