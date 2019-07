Müllroser SV gewinnt AdW-Cup in Berlin

Wolfgang Sommerfeld

Berlin Berlin. Bei hochsommerlichen Temperaturen haben die Ü-70-Fußballer des Müllroser SV in Berlin-Adlershof den AdW-Cup mit etwas Glück vor dem SV Buchholz und dem FV Gröditz gewonnen. Die beiden ersten Mannschaften erreichten je zwölf Punkte, die Schlaubetaler hatten aber das bessere Torverhältnis (9:3 gegenüber 5:2). Von den sechs Spielen, die beide Mannschaften bestreiten mussten, hatten beide drei Spiele gewonnen und drei Spiele unentschieden gespielt. Das Spiel gegeneinander endete auch 1:1.

Ulrich Schubert bester Torjäger

Ausschlaggebend war diesmal auch, dass die Müllroser in ihrer Devensive mit Karl-Heinz Laube, Jürgen Alexander und Wolfgang Sommerfeld kompakter agierten und das Umschaltspiel besser funktionierte. Und in der Offensive hatte der MSV mit Ulrich "Ulli" Schubert den besten Torjäger in seinen Reihen. Mit fünf Treffern wurde er als bester Torschütze geehrt.

Insgesamt nahmen sieben Mannschaften an dem Turnier ein, gegen welche die Müllroser folgende Ergebnisse erreichten: Die fünf Berliner Mannschaften mit dem Veranstalter Adler Berlin (2:0), dem SV Buchholz (1:1), Stern Spandau (1:0), Viktoria (3:0) und Borsigwalde (1:1) sowie mit dem FV Gröditz (1:1) eine Mannschaft aus Sachsen.

Auf den weiteren Plätzen landeten die Adler, Borsigwalde, Stern Spandau und Viktoria. Die Müllroser nahmen am AdW-Cup schon häufiger teil, aber noch nie gelang es, einen Podiumsplatz zu erreichen. Alle Mannschaften versicherten, dass sie im nächsten Jahr nach Möglichkeit wieder antreten werden.