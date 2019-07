Von Trelleborg gedämpft über den Acker düsen

Roland Becker

Velten (MOZ) Eigentlich sind die Besuche von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) auf ihrer Wirtschafts-Sommertour Wohlfühltermine. Doch am Montag, als sie die Firma Trelleborg besuchte, wehte ihr der Wind hart ins Gesicht.

Die Firma hat sich einen Namen damit gemacht, durch das Beseitigen von unerwünschtem Schall und lästigen Schwingungen dafür zu sorgen, dass Reisende in Bus und Bahn bequem ans Ziel kommen. Anders sieht es mit den eigenen Mitarbeitern aus, und das sind am Veltener Standort immerhin 220. Die haben es sehr schwer, mit dem ÖPNV ihre Firma an der Berliner Straße zu erreichen. Trelleborg bekommt reihenweise Bewerbungen junger Ingenieure. "Aber die sagen uns, dass der fehlende ÖPNV-Anschluss der größte Standortnachteil ist", weiß Personalchefin Annerose Wohlgemuth. Die so dringend benötigten Fachkräfte fahren noch einmal zurück nach Berlin – und werden nie wieder gesehen. "Mit dem Auto brauche ich von Berlin 35 Minuten, mit Bussen und Bahnen bis zu 100 Minuten", ärgert sich Geschäftsführer Max Billinger und fügt hinzu: "Das können wir uns nicht mehr leisten." Um die dringend benötigten Akademiker nicht zu vergraulen, überlege man, das Entwicklungszentrum nach Berlin zu verlagern. Im Gespräch mit der Bürgermeisterin werden viele Alternativen erwähnt: Elektroroller und -räder, ein Taxi-Shuttle per App oder eben einfach mehr Busse. "Das werden zähe Verhandlungen, daraus mache ich kein Geheimnis", redete Hübner Klartext. Derzeit kommt der letzte Bus um 18.09 Uhr. In der Firma aber gibt es Schichtdienst.

Trelleborg, 1905 in gleichnamiger schwedischer Stadt als Gummifabrik gegründet, bietet Anti-Vibrationslösungen für alles an, was Räder hat. "Farmer mit großen Traktoren kennen uns ebenso wie Fahrer von Gabelstaplern. Wir sorgen dafür, dass dem Fahrer bei der Tour über den Acker nicht schlecht wird", erzählt Billinger und schmunzelt über seine leicht saloppe Bemerkung. Aber auch in der Luftfahrt, bei Brückenlagern und vor allem im Bereich der Schienenfahrzeuge ist Trelleborg präsent.

Bei einem Rundgang durch die Fabrikation fällt auf: Viele Handgriffe, die vor Kurzem noch von Mitarbeitern ausgeführt wurden, werden jetzt von Robotern erledigt. Arbeitsplätze, so versichert Standortleiter Frank Dollase, verschwänden deshalb nicht: "Unsere Leute haben keine Angst vor der Automatisierung." Als Trelleborg 2017 das Werk von Schwaab Schwingungstechnik übernahm, seien betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen worden. Glaubt man der Geschäftsführung, dann herrscht ein ausgesprochen freundliches Arbeitsklima. "Mineralwasser und Kaffee gibt es kostenlos, zum Mittagessen in der Kantine steuern wir einen Euro bei", sagt Dollase, während er mit der Gruppe am Getränkeautomaten vorbeikommt. Noch mehr zum Wohlfühlfaktor beitragen dürfte, was die Personalchefin erwähnt: "Wir zahlen zehn Prozent über Tarif." Engagiert ist die Firma, natürlich auch aus Eigeninteresse, in der Ausbildung von Lehrlingen. Gut von den Kollegen aufgenommen worden sei auch ein Flüchtling aus dem Irak. Fabrikationsleiter Fabian Selent weiß, weshalb: "Der hat bei den Kollegen mit typisch deutschen Tugenden gepunktet: interessiert, fleißig, pünktlich."