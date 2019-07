Kinder-Kunst aus Keramik

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Der Erlkönig lädt ein zur Kahnfahrt: So sollen Gäste des Kleinen Spreewald-Parks in Schöneiche künftig am Haupttor zu dem beliebten Freizeitgelände, an der Berliner Straße, begrüßt werden. Und zwar in Form eines mit Keramikreliefs gestalteten Eingangstors.

Die Reliefs entstehen in den längst traditionellen Kindersommerwerkstätten, in denen die Schöneicher Künstlerin Erika Doberstein Kinder zu kreativem Gestalten anleitet. Diese Woche läuft der dritte Durchgang. Das Anfertigen der Tonreliefs nach einer von Erika Doberstein ausgearbeiteten Vorlage findet in der Regel vormittags im Haus Tonart statt, das an den Kleinen Spreewald-Park angrenzt. Dort auf dem Grundstück übernachten die Kinder auch die Woche über – die Sommerwerkstatt ist sozusagen ein Rundum-Angebot.

Kinder mit Feuereifer dabei

Ein Dutzend Kinder steht vor einer von zwei Wänden aus Stampfbeton, die den linken und den rechten Flügel eines neuen Eingangstors bilden werden. Am linken ist die Kindergruppe mit Feuereifer dabei, Mörtel auf den Beton aufzutragen und mit Spachteln zu glätten. "Das ist genug, es soll eine ganz dünne Schicht sein", mahnt Erika Doberstein. Auf einem Bollerwagen liegen die fertig gebrannten kleinen Ton-Kunstwerke bereit, die die Kinder gestaltet haben, die vorige Woche in der Werkstatt waren. Die Platten sind mittlerweile im Ofen gebrannt worden und damit verarbeitungsfertig.

So unregelmäßig wie die auf der linken Seite geschwungene Betonwand ist, so individuell sind die Größen, Farben und Formen der kleinen Kunstwerke, die jetzt zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden sollen. Damit alles passt, ist jede der kleinen Tonplatten auf der Rückseite nummeriert. Einem Handy-Foto entnimmt Erika Doberstein, dass jetzt Platte Nummer 43 an der Reihe ist. "Hier, ich hab’ sie", ruft die elfjährige Martha und trägt mit einem Spachtel Mörtel auf die Rückseite auf. Damit ist die Nummerierung nicht mehr erkennbar – jetzt darf kein Fehler mehr passieren. Mit sanftem Druck und mehrfachem Rubbeln befestigt Martha das Kunstwerk an der vorgesehenen Stelle.

Die Schöneicherin ist zum dritten Mal in der Sommerwerkstatt dabei, dieses Jahr mit Amelie Zabel. "Wir sind beste Freundinnen", erklären die beiden, und Amelie nutzt Marthas Pullover, um ihre Finger von den Mörtel-Resten zu befreien. Damit die Wuselei nicht außer Kontrolle gerät, hat Erika Doberstein vor drei Jahren die Assistenten erfunden: Kinder, die zwölf Jahre oder älter sind und schön öfter an den Werkstätten teilgenommen haben. Sie geben den Jüngeren den einen oder anderen Hinweis.

Boot aus Keramik geplant

Das Ziel in diesem Sommer ist es, den Eingang an der Berliner Straße zu gestalten, nachdem in den zahlreichen Werkstätten der vergangenen Jahre die Mauer an der Brandenburgischen Straße mit kleinen Kunstwerken verziert worden ist. Erika Doberstein, inzwischen 70, denkt aber nicht ans Aufhören, sie hat im Gegenteil schon weiter gedacht. Nächstes Jahr soll ein zwölf Meter langes Keramik-Boot entstehen und links neben die dieses Jahr entstehende Pforte kommen.