Neuer Kurpark und Familiengarten

Uwe Werner

Templin Im Thermalsoleheilbad Templin soll ein Teil des waldähnlichen Bürgergartens zu einem attraktiven Kurpark umgestaltet werden. Dafür haben jetzt mit dem symbolischen ersten Spatenstich die Bauarbeiten begonnen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Templins polnischer Partnerstadt Polczyn Zdroj (Bad Polzin) und wird zur Hälfte von der Kommunalgemeinschaft Pomerania gefördert. Es trägt den sperrigen Titel "Grenzüberschreitende Profilierung und Weiterentwicklung des Tourismus, insbesondere Kur- und Gesundheitstourismus, in Templin und Polczyn Zdroj". Das Investitionsvolumen bezifferte Templins Bürgermeister Detlef Tabbert (Die Linke) auf insgesamt 950 000 Euro. "Wir beabsichtigen in Templin den Bürgergarten auf Vordermann zu bringen und damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem familienfreundlichen Thermalsoleheilbad voranzukommen. Unsere polnische Partnerstadt möchte ebenfalls ihren Kurpark attraktiver machen", sagte er. Neben der Sanierung des Festplatzes und des "Goldfischteiches" ist die Umgestaltung der Terrassen am Ufer des Templiner Kanals zu einem Familiengarten mit einem großen Spielplatz und zahlreichen Apfelbäumen alter Sorten geplant.

Parallel dazu soll mit der Sanierung der Hyparschale ein bedeutendes DDR-Baudenkmal nach Jahren des Verfalls wieder sinnvoll genutzt werden. "In einem Nebengebäude entsteht für rund fünf Millionen Euro eine neue Kindertagesstätte mit 80 Plätzen. Außerdem wird die Verwaltung des Naturparks Uckermärkische Seen aus Lychen umziehen und hier ihr neues Domizil haben. Und auch eine gastronomische Einrichtung wird es geben", berichtete Bürgermeister Tabbert. Die Stadt Templin stellt für dieses Bauvorhaben Eigenmittel in Höhe von 3,9 Millionen Euro bereit. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen im August 2019. Offizieller Baustart soll im kommenden Jahr sein. Im September 2021 ist die Eröffnung der Kindertagesstätte geplant.