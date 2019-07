Gemeinsamer Besuch auf der Baustelle

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Zufahrt für den Baustellenverkehr der Kindernachsorgeklinik Jenseits des Sees führt künftig über das Turmgestell und durch den Wald. Das teilte der Stiftungsrat der Peter-und-Ingeborg-Fritz-Stiftung, Hubert Hanke, am Mittwoch bei einer Begehung der Baustelle mit. Er dankte Landrat Gernot Schmidt (SPD), der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises und dem Stadtförster von Strausberg dafür, dies möglich gemacht zu haben.

Der Geschäftsführende Vorstand der Deutschen Kinderkrebsnachsorge Stiftung für das chronisch kranke Kind, Roland Wehrle, dankte bei diesem ersten Zusammentreffen mit Investor Peter Fritz auf der Baustelle: "Sie sind unser großer Mäzen, Sie ermöglichen uns, hier eine wichtige Klinik aufzubauen, in der neben den kleinen Patienten mit Krebs- und Herzerkrankungen auch Mukoviszidose-Patienten eine familienorientierte Rehabilitation genießen." Peter Fritz mahnte an, dass die Klinik ausstehende Ausführungsplanungen zuliefern müsse, damit der Deckeneinbau begonnen werden könnte. Bauleiter Roland Schnick und der leitende Architekt Nikolaus Kaltenbach vom Büro Ganter, Bernau, führten Investoren und künftige Nutzer, Aufsichtsratsmitglieder der Stiftung und Mitarbeiter der Klinik über die Baustelle, auf der der Rohbau des Erdgeschosses der Bettenhäuser steht. Am Nachmittag wurden im Rathaus eine Außenstelle der Stiftung eröffnet und deren Mitarbeiterin Antje Meyhoefer vorgestellt.