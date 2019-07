Neuhardenberger Kleiderkammer wieder offen

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Die Eichendorfer Mühle, eine sozialtherapeutische Einrichtung für Suchterkrankte mit Sitz in Hermersdorf (Müncheberg), hat in Neuhardenberg die Möbel-und Kleiderkammer übernommen und neu eröffnet. Diese Einrichtung bestand seit kurz nach der Wende im Birkenweg 2. Sie wurde anfangs von der Arbeitsfördergesellschaft Müncheberg über MAE-Stellen mitbetreut. Danach lief sie über die Firma Maas, die sich vom Projekt zurückgezogen hat.

Neuer Träger ist jetzt die Eichendorfer Mühle mit seinem gleichnamigen Verein und dies am altbekannten Standort. "Unser Sozialarbeiter Günter Netzel hat das Sozialkaufhaus durch Zufall entdeckt, kam mit den bisherigen Betreibern ins Gespräch und erfuhr so, dass die einen Nachfolger suchten", erklärte Bettina Riedel, Heilerziehungspflegerin der Eichendorfer Mühle. Nach kurzem Umbau habe man wieder eröffnet. Und seither laufe es richtig gut. Gelobt wurde schon von einigen Kunden, dass die Einrichtung übersichtlicher strukturiert sei. Am Inhalt habe sich nichts geändert. Es ist weiterhin ein Sozialkaufhaus für Jedermann, das man ohne irgendwelche Bescheinigungen nutzen kann. Die Angebote bestehen aus Kleider- und Möbelspenden, die auch von zuhause abgeholt werden. Drei Mitarbeiter wirken vor Ort, alle bringen sich ehrenamtlich ein. Die Kundschaft sei bunt gemischt, Jung und Alt, auch Asylbewerber, sagt Bettina Riedel. Einen Teil der Stücke habe man bereits ausgepreist. Noch sei man im Aufbau. Für Kleidung zahle man 50 Cent bis drei Euro, ganze Schrankwände bekomme man unter 100 Euro. "Das kann sich jeder leisten", heißt es.

Transport teilweise frei

Die Mitarbeiter holen auch ab, liefern per Anhänger aus. Im Umkreis von zehn Kilometern sei dieser Service gratis, bis 30/40 Kilometer entfernt müsse man mit Aufpreis rechnen. Im Sortiment sind nicht nur Kleidung und Einrichtungsgegenstände, sondern auch viel Geschirr. Gesucht, weil nachgefragt, werden funktionstüchtige Waschmaschinen, Bügel-eisen, Nähmaschinen, auch Kühlschränke. "In Zusammenarbeit mit dem Neuhardenberger Verein 2000 gibt’s hier auch Kleideränderungen", fügt Bettina Riedel an. Weitere Netzwerke baue man gerade auf. Wer etwas abgeben möchte, sollte Kleidung möglichst gewaschen vorbeibringen. Auch tragbar sollte sie noch sein. Bei Möbeln könne man auch in der hauseigenen Werkstatt noch reparieren. Ab September wird geplant, wenn die erhoffte Bufdi-Stelle das Personal verstärkt, an einem Familientag sogar bis 17 Uhr zu öffnen.

Möbel- und Kleiderkammer im Birkenweg 2 Neuhardenberg, Mo bis Do von 11 bis 14 Uhr und am Fr von 10 bis 12 Uhr, Kontakt: Eichendorfer Mühle Brandenburg e.V., Tel. 0175 610 7926; kontakt@eichendorfer-muehle.de