Eva-Martina Weyer

Tantow (MOZ) Landwirt Jan Eggemann steckt mitten in der Ernte. In Tantow und Schönfeld, wo er lebt und arbeitet, gibt es sechs Landwirtschaftsbetriebe. Sie alle haben mit den Klimaveränderungen zu kämpfen und fürchten zudem im Sommer nichts so sehr wie Brände in Wald und Flur. Er sagt: "Ich bin mein Leben lang Landwirt. Gleich nach dem Studium 1992 habe ich angefangen." Bis zu einer Krankheit war er selbst Feuerwehrmann, sieht aber seit Jahren, dass Unterstützung für die Retter immer dringender wird. Eggemann hat den Arbeitsalltag in seinem Betrieb danach ausgerichtet. Ein Mitarbeiter ist bei der Feuerwehr. "Wenn sein Pieper geht, sagt er mir Bescheid. Bei uns im Betrieb kann jeder jede Arbeit machen. Wenn er Mähdrescher fährt und es gibt Alarm, fahre ich für ihn weiter." Sie seien sowieso meist mit zwei Mann auf dem Feld und hätten natürlich einen Feuerlöscher dabei, um sich im Ernstfall selbst zu helfen. Probleme macht dem Landwirt das schlechte Handynetz in Schönfeld und Tantow. "Ich kann niemanden erreichen bei einem Brand."

Ehrung für Zivilpersonen

Die Feuerwehr hat so einige Möglichkeiten ihre Kameraden zu ehren. Manchmal würdigt sie auch Zivilpersonen. Der Vorsitzende des Uckermärkischen Feuerwehrverbandes Angermünde, Lutz Timm, hat das getan. Er hat Jan Eggemann mit der Plakette "Partner der Feuerwehr" ausgezeichnet. "Das Freistellen von Kameraden durch den Arbeitgeber für Einsatz und Ausbildung ist immer wieder ein Streitpunkt. Flächendeckend ist hier noch viel Luft nach oben bei den Arbeitgebern", schildert Lutz Timm das Problem.

Darum freue er sich, dass er eine Firma auszeichnen könne, die dem allgemeinen Trend entgegen wirke. "Der Landwirtschaftsbetrieb Hof Eggemann unterstützt den Brandschutz vor Ort, indem er einem Mitarbeiter uneingeschränkt die Möglichkeit gibt, an Ausbildung und Einsätzen teilzunehmen. Außerdem hilft Jan Eggemann bei schweren Lagen wie Unwetter die Feuerwehren mit verschiedener Fahrzeugtechnik."

Dem Landwirt war die Freude über diese Wertschätzung anzumerken. Doch bescheiden sagte er: "Man sieht sich immer zweimal im Leben. Kann ja sein, ich stehe selbst mal da und brenne und mir kommt keiner helfen."

Bei der Kommunalwahl Ende Mai ist Jan Eggemann erneut als Gemeindevertreter wieder gewählt worden. "Ich spreche für beide Ortsteile und nicht mit zwei Zungen", sagt er. "In beiden Orten ist viel Gutes passiert. Tantows Kita hat sich entwickelt und ist ausgelastet. Schönfeld hat eine sanierte Straße bekommen." Jetzt will er dafür sorgen, dass das Geld aus den Windrädern der Gemeinde zugute kommt. "Da haben wir in den Verträgen der vergangenen Jahre nicht richtig aufgepasst."