Zu Fuß und mit dem Rad auf Tour

Anett ZImmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Ingo Senftleben, auch CDU-Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer im Landtag, will sich auf seiner "Bock auf Brandenburg"-Tour an diesem Donnerstag in und um Bad Freienwalde umschauen. Darauf machte noch einmal Ulrike Heidemann vom Vorstand des CDU-Stadtverbands aufmerksam. Wie bereits berichtet, beginnt die heutige Etappe um 10 Uhr an der Milchtankstelle in Dannenberg.

Begleitet werden Ingo Senftleben und sein Team unter anderem von der Landtagsabgeordneten Laura Lazarus, die zur Landtagswahl am 1. September für den Wahlkreis 33 kandidiert. Zu diesem gehören die Städte Altlandsberg, Bad Freienwalde und Wriezen, die Ämter Barnim-Oderbruch und Falkenberg-Höhe sowie die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf.

Interessierte Bürger willkommen

Wer möchte, kann sich dem Tross gern anschließen. Von Dannenberg aus geht es gegen 11 Uhr zu Fuß zu den Skisprungschanzen in Bad Freienwalde. Dort werden die Wanderer gegen 12.15 Uhr von Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) begrüßt. Auf Fahrrädern wird 12.45 Uhr gen Zollbrücke (über Altranft und Altreetz) aufgebrochen. Ab 14.15 Uhr sind in Zollbrücke Besuche im Theater am Rand sowie auf dem Ziegenhof und ein Abstecher zum Deich vorgesehen. Gegen 16.30 Uhr geht es zurück zu den Schanzen im Papengrund. Dort soll der Tag bei Gegrilltem, Getränken und Gesprächen ausklingen.