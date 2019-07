Diskussion zur Strukturreform im Oderland

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg Auf Antrag von Sven Kloss, Vorsitzender der Fraktion Die Linke/SPD, wurde in der Gemeindevertretung der Tagesordnungspunkt Information zum Stand der Verwaltungsstrukturreform in der Modellregion "OderlandRegion" aus dem nicht-öffentlichen in den öffentlichen Teil der Sitzung geholt. Das Gremium ging einstimmig mit, zumal etliche Bürger im Publikum saßen. "Darüber sollte man öffentlich sprechen, vielleicht wird’s dann mal was Ganzes draus", fand Bürgermeister Mario Eska.

Vizeamtsdirektor Thomas Manig hatte nichts dagegen. Er erinnerte, dass die Verbandsgemeinde nicht zustande kam, es daraufhin Mitte Mai beim Innenministerium (MIK) ein Treffen mit den Vertretern der Kommunen gab. Die Gemeinde Neuhardenberg zeige sich weiterhin offen bei der Partnersuche hinsichtlich Letschin, Golzow, Seelow-Land und Seelow. Das MIK habe in Aussicht gestellt, weiterhin an der Modellregion festzuhalten, dies auch finanziell zu unterstützen. Allerdings müsse dafür was passieren, so Manig. Immerhin stünden schon Rückforderungen von 500 000 Euro sowie 139 800 (IT-Technik) im Raum. Das Ministerium hatte allen beteiligten Kommunen eine Fristsetzung bis 1. September gegeben, sich zu erklären, was wie passiert.

Ministerium fordert Beschlüsse

Daraufhin haben die Amtsdirektoren von Seelow-Land, Golzow und Neuhardenberg einen Aufschub, sprich Fristverlängerung beantragt – wegen der Wahlen bis zum 31. Dezember. Ende Juni habe laut Manig nun Seelow als Koordinator des Projektes Post bekommen. "Das MIK fordert 500 000 Euro zurück, wenn sich bis 1. Oktober nichts tut." Vorgeschrieben wurde, dass es bis dann wenigstens eine Willenserklärung bezüglich einer Zusammenlegung von zwei Verwaltungseinheiten geben und darüber hinaus bis zum 31. Dezember Beschlüsse vorgelegt werden müssten. Die müssen klar aussagen, dass eine hauptamtliche Verwaltung dadurch eingespart wird. Daraufhin begann eine lange Diskussion, wer am Scheitern schuld war und welches Modell besser geeignet wäre. "Da auch in Gusow-Platkow als beteiligte Gemeinde etliche neue im Gremium sitzen, gibt es dort am 22. August für die Gemeindevertreter eine Info-Veranstaltung, an der auch die Neuhardenberger gerne teilnehmen können", erklärte Manig. Vorgestellt werden dabei die verschiedenen Verwaltungsmodelle, die Rahmenbedingungen, auch die bisherigen Beschlüsse. Am 27. August wird es darüber hinaus ein Treffen der Bürgermeister der Ämter Neuhardenberg, Golzow und Lebus geben, die sich beraten. Eingeladen werden dazu wohl auch die Amtsausschuss-Vorsitzenden. "Ich wundere mich schon, dass ein Seelow-Vertreter nicht mit eingeladen wird, dabei geht’s doch nicht ohne. Umso wichtiger ist es, dass die Verwaltung von Ehrenamtlichen begleitet wird", erklärte Mario Eska.