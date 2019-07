Wie die SPD ihr Nein erklärt

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Die Spannung ist verflogen, der Ärger nicht: Unions-Politiker sind sauer über das Verhalten des Koalitionspartners.

Hätten die 16 Europa-Abgeordneten der SPD Ursula von der Leyen mitwählen müssen? In der Union dauert der Ärger über die Ablehnung der Genossen auch nach der Abstimmung an. "Mir erschließen sich die Beweggründe nicht", sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Dienstag. "Das muss die SPD erstmal erklären", verlangte Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) am Mittwoch.

Das versucht die SPD schon seit Tagen. Der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel wiederholte am Mittwoch, dass das Spitzenkandidatenprinzip für die SPD "eines der zentralen Versprechen" gewesen sei. Die Mehrheit in der SPD habe es nicht für klug gehalten, es "einfach beiseite zu schieben". Auch die EU-Parlamentarier verteidigten sich: "Die Europaabgeordneten haben sich an ihr Wahlversprechen gehalten", betonte der Parteilinke Dietmar Köster.

Kein persönliches Problem

Zugleich bemühten sich SPD-Politiker, auf Ursula von der Leyen zuzugehen. Schon nachdem EU-Parlamentarier Jens Geier vor wenigen Tagen eine Sammlung von Argumenten gegen die CDU-Politikerin verteilt hatte, distanzierten sich Sozialdemokraten in Berlin davon. Aus der Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus hieß es, man habe kein persönliches Problem mit von der Leyen. Es gehe allein ums Spitzenkandidatenprinzip. Schäfer-Gümbel betonte, dass die SPD zur Zusammenarbeit mit ihr bereit sei.

Ob sich das Abstimmungsverhalten der SPD in Europa auch längerfristig auf die große Koalition in Berlin auswirkt, ist jedoch ohnehin fraglich. Zwar sprach CSU-Generalsekretär in der "Welt" erneut von einer "Belastung für die GroKo". Fraktionschef Brinkhaus räumte aber ein: "Aber wir müssen natürlich auch nach vorne schauen, weil wir als Koalition noch wichtige Aufgaben vor uns haben gerade im Herbst."