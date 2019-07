Regelmäßig zum Aderlass

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) In der Kontakt- und Begnungsstätte des DRK in der Schwedter Straße geben sich einmal im Monat am Montagnachmittag die Leute die Klinke in die Hand. Dann ist Blutspendetermin. Vier Stunden lang wird Frauen und Männern ein halber Liter Blut abgezapft, um immer genügend Konserven parat zu haben. Im Sommer, wenn viele Urlauber durch die Lande fahren und mehr Unfälle passieren, werden sie mitunter knapp. Umso erfreulicher, dass die Zahl der Blutspender in Angermünde relativ konstant ist. "Im Durchschnitt kommen zwischen 15 bis 19 Uhr 60 Leute. Es waren schon 80, aber auch mal 45", berichtet Evelyne Hoffmeister. In den letzten Jahren, seit es die Spendenmöglichkeit im Krankenhaus nicht mehr gibt, hat sich die Anzahl der Spendentermine durch den DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in ihrer Dienststelle erhöht. Waren es 2015 noch fünf Tage im Jahr, so sind es heute zwölf.

Ehrenamtler des DRK in Angermünde kümmern sich an diesen Tagen um die Versorgung der Blutspender mit Getränken und belegten Brötchen. Der halbe Liter Lebenssaft, der entnommen wird, muss schnell wieder aufgefüllt werden.

Ärztin gibt Grünes Licht

Für die Blutspende stehen im ersten Stock separate Räume zur Verfügung. Der erste Weg führt die Spendenwilligen zur Aufnahme und dann zur Ärztin, zum Gesundheitscheck. Sie entscheidet, wer spenden darf. Danach geht es auf die Pritsche zu den Schwestern. Das sechsköpfige Team, das am Montag von Neuruppin nach Angermünde kam, ist im gesamten Norden Brandenburgs unterwegs. "Jeden Tag geht es in einen anderen Ort", erzählt Schwester Martina, die seit zehn Jahren dabei ist.

Unter den Spendenwilligen sind viele Feuerwehrleute, die schon über Jahre kommen, weiß Evelyne Hoffmeister. Immer wieder schauen auch Neuspender vorbei und werden ebenfalls Stammgäste wie Elfie Laack von der Naturwacht des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, die im Januar erstmals Blut spendete. "Ich wollte eigentlich nur einen Zettel abgeben und bin gleich dageblieben. Seitdem komme ich regelmäßig wieder", sagt sie.

Etliche Liter des wertvollen Lebenssaftes hat dagegen schon Stammspenderin Sylvia Wilke aus Angermünde abgegeben. "Das ist heute meine 28. Spende", verrät sie. Der Termin am Montagnachmittag sei für sie günstig. Sie ist nach der Arbeit gleich hergekommen.

Zwei Liegen weiter läuft gerade das Blut von Sabine Prange aus Kerkow in den kleinen Kunststoffbeutel. Sie spendet seit fünf oder sechs Jahren Blut, erst im Krankenhaus und jetzt hier, ist zu erfahren.

Willkommen ist bei den Blutspendeterminen jede Blutgruppe, erzählt die erfahrene Schwester Diana, die seit zehn Jahren mit dem DRK-Blutspendedienst über Land fährt. Viel verändert habe sich in ihren Berufsjahren beim Procedere nicht, jedoch bei der Einstellung. "Zu Ostzeiten war die Bereitschaft, für die Allgemeinheit Gutes zu tun, größer", meint sie. Für die Angehörigen ist sie allerdings riesengroß. Die Leute wollen sich damit identifizieren können."

Auf dem Weg zur 100.

Was denn die bisher höchste Zahl an Blutspenden von einer Person war, wollte Cornelia Chwalisz von Schwester Diana wissen. "Bis 100 ist gut, wir hatten aber auch schon Leute mit über 100", sagt sie. "Wenn ich weiter viermal im Jahr komme, kann ich das noch schaffen", rechnete die 39-Jährige, die Montag zum 18. Mal da war. "Ich musste vor und nach der Geburt meiner beiden Kinder aussetzen. Ich spende so viel Blut wie ich kann", versicherte sie.