Udo Plate

Rastbüchl (MOZ) Einen fünften Platz in der Altersklasse 15 männlich erreichte Moritz Terei vom WSV Bad Freienwalde beim Sommerspringen im niederbayerischen Rastbüchl. Obwohl er erst mit einer Sondergenehmigung an den Start gehen durfte, eigentlich ist die Altersklasse 14 seine sportliche Heimat, konnte der Bad Freienwalder unter den 23 Startern mit 71,5 und 68,5 Metern überzeugen. Das gute Abschneiden des kurstädtischen WSV vervollständigte Max Unglaube, der sich nach einem ersten Sprung mit der Weite von 67 Metern im zweiten Durchgang auf 73 Meter steigerte und auf den siebten Platz hievte.

In entsprechender Hochstimmung meldete sich Übungsleiter Stefan Wiedmann: "Max und Moritz haben sich beim internationalen Sommerspringen in Rastbüchl für den FIS Youth-Cup in Hinterzarten in zwei Wochen qualifiziert. Beide haben den halben D/C-Kader der Nachwuchs-Nationalmannschaft hinter sich gelassen. Einfach der Wahnsinn, was die beiden derzeit zeigen."