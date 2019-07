Umleitungen auf Kreisstraßen

Anett Zimmermann

Altranft/Neureetz (MOZ) Auf der Kreisstraße 6436 von der Kreuzung Schlossstraße/Altranfter Straße bis Bahnübergang liegen die Arbeiten im Plan und soll heute der Asphalt aufgebracht werden, hieß es am Mittwochnachmittag von Mitarbeitern des beauftragten Unternehmens RASK in Altranft. Sie wechseln danach zur nahe gelegenen Kreisstraße 6437. Die Umleitung ist bereits ab heute, 7 Uhr, ausgeschildert. Der Baubeginn war ursprünglich für den 22..Juli in Neureetz angekündigt. Erneuert werden soll bis Anfang August in mehreren Abschnitten das Teilstück bis Altranft.