Mit 1400 Grad zu feinem Glas

Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Bereits am Dienstag wurde der Ofen in der Glaswerkstatt im Joachimsthaler Ortsteil Grimnitz angeheizt und ist mittlerweile auf die richtige Temperatur gebracht. Seit gestern haben Glasgestalter aus ganz Deutschland das Ruder in der Schauwerkstatt des Grimnitzer Glashüttenvereins in Joachimsthal übernommen. "Es sind bereits einige neue Objekte entstanden", so Glaskünstler Michael Drews. Rund 1400 Grad müssen es im Ofen sein, um das Glas zum Schmelzen zu bringen.

Wie schweißtreibend und aufwendig das Glasblasen ist, kann bis einschließlich Sonntag in Joachimsthal vor Ort beobachtet werden. Täglich von 11 bis 17 Uhr zeigen Glasgestalter aus ganz Deutschland ihr Können und ihre Kunst. Mit dabei sind eine Perlendreherin und Glastechniker, die aus dünnen Glasrohren Figuren formen. Zusehen können die Besucher auch bei der Herstellung von Bleiverglasung. Nur noch wenige beherrschen in Deutschland dieses Handwerk.

Schorfheide-Perle wird verkauft

Viele bekannte Gesichter sind in den kommenden Tagen in Grimnitz bei der Arbeit zu sehen. So etwa der Angermünder Christian Breßler. Breßler ist der Schöpfer der Schorfheide-Perle. Diese grün-rot-blaue Glasperle ist bei den Touristen und Besuchern ein beliebtes Souvenir. Das Grün steht dabei für die Wälder der Schorfheide und das Rot für die Mark Brandenburg. Die blaue Wasserader steht für den Seenreichtum der Region. Auch Barbara Ebner von Eschenbach steht in den kommenden Tagen unter anderem am Schmelzofen. Die junge Frau ist Glasgestalterin aus Leidenschaft und fertigt unter anderem farbenfrohe Glasvasen und Geschirr für den täglichen Gebrauch.

Die Stadt Joachimsthal beruft sich auf ihre jahrhundertealte Glasbläser-Tradition. Die einstige Glashütte in Grimnitz bildete schließlich die Keimzelle des Städtchens. Nachweislich im Jahre 1575 wurde auf der Burg Grimnitz die erste Glashütte Brandenburgs gegründet. Der Förderverein will an dieses Erbe anknüpfen und zeigt während der Glastage das alte Handwerk.

An den kommenden Tage warten auf die Besucher zahlreiche Höhepunkte: Vor allem die Glasnacht am Freitag ab 19 Uhr hat sich in den vergangenen Jahren als echter Publikumsmagnet etabliert. Aktuell liegen mehr als 60 Anmeldungen vor, bestätigt Christine Leuschner vom Förderverein. "In diesem Jahr sind wir leider ausgebucht". Auf die Gäste wartet ein Abend mit Musik, Überraschungen der Glasbläser und einem kleinen Imbiss.

Doch auch die Ausstellung erfreut sich bei den Besuchern großer Beliebtheit: Glasvasen, Schmuckstücke und vieles mehr werden hier feil geboten und bieten ideale Geschenkideen oder Mitbringsel.

Der Eintritt zu den Grimnitzer Glastagen in der Werkstatt des Vereins (Grimnitzerstr. 11g) beträgt 2,50 Euro.