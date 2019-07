Gitarrenspiel am Lagerfeuer

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) "Das Essen hier ist richtig lecker", schwärmt die 12-jährige Sophie aus Frankfurt geradezu. Ihre Freundinnen teilen das Lob an Köchin Marianne Markus aus Lietzen und ihre Helferin Cordula Elsner aus Werbig. Die beiden Küchenfeen haben derzeit alle Hände voll zu tun, um die Teilnehmer des Natur- und Abenteuercamps der Kindervereinigung Seelow satt zu kriegen: 9 deutsche und 13 polnische Mädchen und Jungen aus der der Seelower Region und aus Kostrzyn sind seit Montag Gäste der Europäischen Naturerlebnisstätte auf dem Lebuser Oderberg.

Am Montag haben sie sich zunächst die Stadt Lebus mit ihrer geschichtsträchtigen Altstadt angeschaut, bevor es ans kreative Gestalten ging: "Wir haben T-Shirts mit Textilfarbe gemalt und kleine Körbe geflochten", berichtet Aurelia (12) aus Seelow, die den traumhaften Ausblick von der Terrasse über die Oder liebt.

Neue Frizz-Chefin ist Betreuerin

Am Mittwoch sind die Campteilnehmer zum Baden an den Frankfurter Helenesee gefahren und am Donnerstag stehe ein Ausflug nach Berlin an, berichtet Nicole Busse. Die 42-jährige Diedersdorferin ist seit Anfang Juli die neue Leiterin des Seelower Kinder- und Jugendfreizeitzentrums Frizz der Kindervereinigung Seelow – und als Betreuerin jetzt mit im Lebuser Camp. Dafür müsse das Frizz in dieser Woche leider geschlossen bleiben, erklärt Nicole Busse. Sie ist in der kommenden Woche wieder im Freizeitzentrum in Seelow erreichbar.

Dorthin können sich übrigens Kurzentschlossene noch wenden, die ihr Kind am letzten Camp in diesen Sommerferien teilnehmen möchten: Am Natur- und Abenteuercamp, das in der letzten Ferienwochen, vom 29. Juli bis 3. August, noch einmal auf dem Lebuser Oderberg stattfindet.

Das zweite deutsch-polnische Feriencamp, das der Seelower Verein gemeinsam mit den langjährigen Partnern vom Kostrzyner Kulturzentrum organisiert hat, fand Anfang Juli im polnischen Łagów statt. "Wir haben den Kletterpark und den Ostwall besucht, eine Wanderung im Naturschutzgebiet und vieles mehr unternommen", erzählt Betreuerin Danuta Cichowska. Die Polin, die an der Seelower Grundschule Polnisch unterrichtet, ist auch im Lebuser Camp als Betreuerin dabei.

Marcin greift in die Saiten

Die Naturerlebnisstätte auf dem Oderberg sei bei den polnischen Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Mehrere der 9- bis 15-Jährigen seien zum wiederholten Mal bei einem Feriencamp hier dabei, so Danuta Cichowska.

Alle würden sich schon auf den Freitag freuen, wenn sie nach dem kreativen Gestalten, zum Beispiel Bemalen von Tassen, abends am Lagerfeuer zusammen kommen, wo der 15-jährige Marcin auf seiner Gitarre spielen wird. Dann gibt es eine Abschluss-Disco.

Am Feriencamp Ende Juli Interessierte melden sich bitte im Seelower Frizz unter Telefon 03346 84 333 oder per Mail: info@frizz-seelow.de