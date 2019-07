Viadrina-Dozenten fordern mehr Flexibilität

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitag endet die Vorlesungszeit. Markus Nesselrodt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas, konnte seine beiden Seminare für Bachelor- und Masterstudenten schon eine Woche früher beenden. So kann er zumindest einen Teil der Schulferien für seine Kinder da sein. Anfang August beginnt die Schule. Wenn die Kinder im Oktober Herbstferien haben, startet bei Vater die Vorlesungszeit. Ist die Viadrina so familienfreundlich, wie sie behauptet? "Die Arbeitszeiten sind durchaus familienfreundlich", sagt Nesselrodt. "Die Feriengestaltung weniger." Immerhin konnte der Historiker eine Vorschrift umgehen: Während der Vorlesungszeit gilt eine Urlaubssperre für die 234 wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität. So sieht es § 44 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes vor. Dozenten mit Kindern, die etwa ein Drittel ausmachen, sowie Studierende mit Kindern stehen vor einem Konflikt, wenn es um die Ferienplanung geht. Besonders jetzt, wo die Schulferien früh liegen. 2020 wird es nicht besser. Das Thema gärt an der Viadrina. Schließlich legt die Universität die Semesterferien selbst fest.

Małgorzata Szajbel-Keck hat zwei Söhne. Sie sind zum Glück alt genug, um Ferien bei den Großeltern in Poznan zu machen. Anders könnten sie und ihr Mann – beide Dozenten an der Viadrina – die zweiwöchige Schließzeit in der Kita nicht überbrücken. Ab Sonnabend fahren sie alle zusammen in den Urlaub. Immerhin knappe zwei Wochen. "Für die Studenten ist das suboptimal, denn die beginnen ja jetzt damit, ihre Hausarbeiten zu schreiben und bräuchten Beratung", sagt sie.

Szajbel-Keck sitzt im Personalrat, einer Mitarbeitervertretung. Dort traf kürzlich ein Brandbrief vom Sprachenzentrum ein. Die Lehrenden dort haben kaum Chancen die zeitintensiven Sprachkurse umzuorganisieren und müssen noch Prüfungen abnehmen, die sich teils bis in die kommende Woche ziehen. Der Personalrat trug das Thema in den Senat, das zentrale Hochschulgremium, das auch die Semesterdaten festgelegt. "Die Ferientermine sind an mehrere Faktoren gebunden, zum Beispiel an Abiturprüfungen und an Fristen für Zusagen für Studienbewerber – schließlich buhlen wir um die besten Köpfe", sagt Michaela Grün, Pressesprecherin der Europa-Uni. "Aber auch internationale Vorlesungszeiten spielen eine Rolle und natürlich, ob die Termine familienkompatibel sind. Es ist immer eine Quadratur des Kreises", sagt sie.

Der Personalrat um Małgorzata Szajbel-Keck fordert von der Präsidentin ein Signal für einen flexibleren Umgang mit der Urlaubssperre während der Vorlesungszeit. Flexibilisierung hieße jedoch mehr Blockseminare oder E-Learning-Kurse zuzulassen, um das Studium zu organisieren. Die Studierenden gingen vor, habe Julia von Blumenthal in der Senatssitzung angemahnt, erinnert sich Szajbel-Keck. Pressesprecherin Grün sagt: "Wöchentliche Seminare vor Ort sind wichtig, das gehört zur akademischen Kultur. Und wir wollen ja in der Stadt präsent sein."

Familienfreundlich will die Uni jedoch auch sein. Ein Dilemma, das zu lösen sei, so die Familienbeauftragte der Viadrina Nadine Arnold. "Ein Urlaub mit Kind ist für mich ein klarer Grund für eine Ausnahme von der Urlaubssperre", sagt Arnold. Über solche Ausnahmen solle nun von Fall zu Fall entschieden werden. Das stellte das Präsidium in der Senatssitzung zumindest in Aussicht. Man warte auf eine offizielle schriftliche Mitteilung, sagt Szajbel-Keck. Die habe es bis heute nicht gegeben.