Vollsperrung in Glienicke

Glienicke (MOZ) Ab Montag müssen sich Kraftfahrer auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Fahrbahn der B 246 wird grundlegend erneuert. Dazu wird die Deck- und Bindeschicht über eine Länge von insgesamt 1200 m abgefräßt. Da sich in der Fahrbahn auch Schachtabdeckungen für Regen- und Abwasser, Schieberkappen und Straßenabläufe befinden, werden diese ebenfalls saniert oder erneuert.

Im ersten Schritt wird die Straßendecke der B246 in der Ortsdurchfahrt – also zwischen Ortseingangs- und Ausgangsschild – bis hin zur Kreuzung von B246, der L 35 und Ahrensdorfer Straße saniert. Die B 246 wird dazu gesperrt. Im zweiten Bauabschnitt wird der restliche Teil der B 246 im Ort, ebenfalls bei Vollsperrung. saniert. Die Bauarbeiten am Knotenpunkt B 246/ L 35 werden bei halbseitiger Straßensperrung saniert, um den Busverkehr in Richtung Lindenberg gewährleisten zu können.

Dazu die Einbahnstraßenregelung auf der Anliegerstraße an der Kirche aufgehoben und ein Halteverbot ausgesprochen. Die Umleitungen in beide Fahrrichtungen werden ausgeschildert. Die Baumaßnahmen dauern laut Planung bis zum 13. September.