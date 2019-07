Gold und Silber zum 28. Geburtstag

Carola Voigt

Rostock (MOZ) Für drei Schwedter Schwimmer beziehungsweise Wasserballer erfolgte der Auftakt zur Freiwasser-Saison in Rostock beim 18. Warnow-Schwimmen. Mit besten Ergebnissen im Gepäck kehrten sie in die Oderstadt zurück.

In Rostock angekommen, erfolgte zunächst die Abholung der Startunterlagen sowie die Beschriftung der Hände und Schultern. Dieses Vorgehen ist beim Freiwasser-Schwimmen so üblich, denn anhand der Beschriftung mit der Startnummer sind die Aktiven für die Kampfrichter und Helfer gut erkennbar und können im Zweifelsfall eindeutig zugeordnet werden.

"Caro" steigt zuerst ins Wasser

Um 10.30 Uhr fiel der erste Startschuss des Tages für die 2200-Meter-Distanz. Mit Geburtstagskind Carolin Methke stand eine sehr erfahrene Freiwasserathletin für die SSV PCK Schwedt am Start. Sie fasste im Anschluss ihr Rennen kurz mit folgenden Worten zusammen: "Im 20 Grad warmen Wasser gelang mir ein guter Start, sodass ich im vorderen Feld direkt hinter der Spitzengruppe mitschwimmen konnte." Nach 32:12,1min erfolgte ihr Zielanschlag als 17. des Gesamtfeldes (153 Starter). In der Auswertung ihrer Altersklasse 20-29 bei den Damen bedeutete dies Platz 2.

Danach ging es für 80 Starter dann auf die verhältnismäßig kurze Sprintdistanz von 500 Meter. Während es für Methke hauptsächlich darum ging, ein wenig Temposchwimmen zu betreiben, hatten die beiden Wasserballer Marvin Nass und René Nöldner bei ihrer Freiwasserpremiere ganz andere Ziele – ankommen und die geleistete Trainingsarbeit umsetzen war ihre Devise. Dies gelang beiden auch sehr gut, sodass am Ende Platz 1 und somit die Goldmedaille in der Altersklasse 18-19 für Marvin heraussprang. Seine Zeit lag bei 9:54,0 min. René schaffte als Dritter der AK 30-39 ebenfalls den Sprung auf das Podest (9:20,2 min).

Methke profitierte vom Start weg an von ihrer Freiwassererfahrung, die ihr wiederum einen Platz im vorderen Feld bescherte. Knapp über acht Minuten später war sie schon im Ziel (8:02,7 min) und durfte sich bei der anschließenden Siegerehrung über den ersten Platz in der Altersklasse 20-29 freuen.

Nach den Wettkämpfen über die 400-, 200- und 50-Meter-Didtanz stand am Ende des Tages noch ein Staffelschwimmen auf dem Programm. Für dieses hatten sich die drei Oderstädter mit dem lustigen Staffelnahmen "Die Wasserballer und ihre Prinzessin" angemeldet. Über dreimal 200 Meter hieß es, sich im gemischten Feld (Jugend und Masters) unter den sieben Mannschaften zu behaupten. René, als Startschwimmer, brachte das Team als Fünfter zum ersten Wechsel. Hier übernahm Marvin und schaffte es immerhin, den Vorsprung auf die Plätze 6 und 7 zu vergrößern. Als Schlussschwimmerin ging nochmal Carolin ins Wasser. Der Abstand nach vorn war jedoch bereits zu groß, sodass sie nur noch den fünften Platz absicherte.

Der erfolgreiche Wettkampftag hinterließ bei allen dreien zufriedene Gesichter. Carolin Methke bescherte sich mit Gold und Silber zudem ein schönes Geburtstagsgeschenk zum 28..

Drei weitere Freiwasser-Wettkämpfe folgen noch (Boddenschwimmen in Greifswald, Kummerower Seeschwimmen und Swim & Run am Werbellinsee). Sie alle dienen der Vorbereitung auf die Norddeutschen Freiwassermeisterschaften am 17./18. August in Hamburg.