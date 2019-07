Himmelpfort hat ein massives Müllproblem

Martin Risken

Himmelpfort (MOZ) Für viel Unruhe sorgt die illegale Entsorgung von Haus- und Plastikmüll an den Recyclingstandorten in Himmelpfort. Der Ortsbeirat sah sich deshalb veranlasst, die Standorte durch die Stadtverwaltung Fürstenberg mit entsprechenden Hinweisschildern zu versehen. "Leider gibt es immer wieder Einwohner und Urlauber in unserem schönen Erholungsort, die es mit der Mülltrennung nicht so ernst nehmen", appelliert Ortsvorsteher Lutz Wilke an die Einsicht von Urlaubern und Einheimischen. In den Papierkörben wird auch Hausmüll entsorgt.