Linke gegen Sanierung des Forstgebäudes

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Amtsverband Schlaubetal der Partei Die Linke hat am Mittwoch eine Pressemitteilung zur bevorstehenden Einwohnerversammlung zum Thema Sanierung des einstigen Forstgebäudes veröffentlicht. Darin wird noch einmal die Sanierung des Forstgebäudes – "egal ob mit oder ohne Fördermittel" – abgelehnt. "Das Gesamtgebäude­ensemble ist durch schwerwiegende Gebäudeschäden, jahrelangen Leerstand und eine ungünstige Raumstruktur gekennzeichnet." Stattdessen bevorzuge die Partei den Neubau einer barrierefreien und klimaneutralen Multifunktionshalle.

Amtsdirektor Matthias Vogel lade jetzt auf das "beharrliche Betreiben von Vertretern der Linken zur Beteiligung der Bürger an den Planungen" hin zu der Einwohnerversammlung ein, die am 13. August um 19 Uhr im Forstsaal beginnt. Die Versammlung biete die Gelegenheit, das Gebäude einmal selbst in Augenschein zu nehmen. "Es bleibt zu hoffen, dass viele Müllroserinnen und Müllroser die Gelegenheit nutzen, in der Einwohnerversammlung ihre Fragen, Anmerkungen, Ideen und Wünsche zum genannten Vorhaben und zur Weiterführung der Planung sachlich und konstruktiv mit einzubringen. Hier bietet sich die Möglichkeit, die neu gewählten Abgeordneten an der Umsetzung ihrer Wahlversprechen zu messen."