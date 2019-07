Kita-Träger stehen unter Zeitdruck

Andrea Linne

Bernau (MOZ) In kürzester Zeit sind die Verwaltungen der Kommunen und das Jugendamt des Landkreises Barnim aktuell gefragt. Am 1. August greift das Gute-Kita-Gesetz, das bis 2022 mit Hilfe von 165 Millionen Euro aus Bundesmitteln Brandenburger Eltern entlasten will. Vor allem gering verdienende Eltern können damit rechnen, komplett vom Elternbeitrag für die Kita befreit zu werden. Dies betrifft Familien, deren Einkommen bei höchstens 20 000 Euro im Jahr liegt. Daneben profitieren die Eltern, die soziale Transferleistungen wie Wohngeld oder Arbeitslosenhilfe erhalten. Diese Zahlungen sind in den Kommunen nicht bekannt.

Das Jugendamt Barnim hat daher zunächst alle Träger von Kitas im Landkreis über die geplante Ausweitung der Beitragsbefreiung informiert. Auf Nachfrage teilt die Behörde mit: "Neben den Kommunen und freien Trägern muss auch das Jugendamt selbst die Beitragsbefreiung umsetzen, das heißt für die Kinder, die in Kindertagespflege und in Berlin betreut werden, wenn das Jugendamt einen Elternbeitrag erhebt."

Alle Eltern angeschrieben

Die besondere Herausforderung dabei liege in der noch nicht beschlossenen Änderung im Kita-Gesetz. Die Fristen seien eng getaktet. Diese Änderungen im Kita-Gesetz erforderten "eine rechtssichere Beratung der Träger, da immer wieder neue Fragen und Verständnisprobleme auftreten", heißt es in dem Antwortschreiben vom Kreis Barnim. Eine abschließende Schlusszeichnung des Gesetzes fehle bisher.

Wie hoch der Anteil der Anspruchsberechtigten an der Gesamtelternschaft ist, sei noch nicht sicher. Grundsätzlich sind alle Empfänger von Sozialleistungen sowie Geringverdiener mit einem Netto-Haushaltseinkommen von bis zu 20 000 Euro im Kalenderjahr automatisch befreit.Die Beitragsbefreiung, so das Jugendamt, stelle der Kita-Träger aus. Die Einkommensunterlagen seien auf Anfrage in den Kommunen oder bei den freien Trägern einzureichen.

"Die Träger arbeiten bereits auf Hochtouren, alle Eltern zu informieren sowie die Einkommensnachweise abzufordern und die Elternbeiträge festzusetzen", stellt das Barnimer Jugendamt klar. Eine Elternbeitragsfestsetzung oder Beitragsbefreiung erfolge aber erst, wenn alle Nachweise dazu vorgelegt wurden. "Sollte es im Einzelfall dazu kommen, dass Träger nicht rechtzeitig beitragsfrei stellen können, obwohl alle notwendigen Unterlagen vorlagen, muss die Beitragsbefreiung rückwirkend zum 1. August 2019 angewendet werden", macht die Behörde deutlich. "Sollten jedoch Eltern in der Erbringung der Unterlagen zur Einkommensermittlung säumig gewesen sein, ist eine Beitragsbefreiung erst dann möglich, wenn der Träger die Elternbeitragsbefreiung festgestellt hat", so die Antwort aus Eberswalde.

Gisela Peter, Hauptamtsleiterin in Wandlitz, bestätigt die Aussagen. "Wir haben alle Eltern angeschrieben und warten jetzt auf den Rücklauf." Die Erklärungen über die Vermögensverhältnisse müssten erst zusammengetragen werden.

Wie viele Eltern in Bernau vom Gute-Kita-Gesetz profitieren, ist noch unklar. Allerdings geht die Stadtverwaltung davon aus, "dass mindestens 30 Prozent der Kinder von dieser Regelung erfasst werden". Wie viele Haushalte darunter fallen, so die Kita-Verwaltung in Bernau, sei unklar. "Grund dafür ist eine neue Berechnungsgrundlage, die in der bisherigen Kita-Gebührensatzung noch nicht angewendet wurde. Im Kern stellt die neue Berechnungsgrundlage auf die Zumutbarkeit der Kita-Gebühren für einkommensschwache Haushalte ab, sodass nun auch Familien oder Alleinerziehende mit geringem Einkommen von Kita-Gebühren befreit sind", berichtet Sprecher André Ullmann weiter. Wie viele Familien und Alleinerziehende das in Bernau genau betrifft, werde derzeit ermittelt.

12,50 Euro pro Kind im Monat

Von den städtischen Kitas, die allerdings gerade fast alle zeitgleich geschlossen haben, würden Eltern angehalten, sich in der Kita-Stelle der Stadt zu melden.

Auch die Panketaler Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung arbeiten auf Hochtouren. Von 1373 Kita-Kindern in der Gemeinde sind laut Fachbereichsleiterin Cassandra Lehnert etwa 160 Eltern von der Entlastung betroffen. Lehnert sieht diese Kostenreduktion im Gute-Kita-Gesetz dennoch kritisch: "Es ist ein Geschenk, das zu Lasten der Kommunen geht." Mit 12,50 Euro Pauschale im Monat pro Kind könne kein Ausgleich erfolgen. Freie Träger und arme Kommunen dürften mit dem Gute-Kita-Gesetz große Probleme haben.