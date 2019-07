Eklat im Bernauer Wasserverband

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Eigentlich sollten zahlreiche Aufträge vergeben, Investitionen beschlossen und Erschließungsverträge behandelt werden. Doch am Mittwoch kam es im Verbandsausschuss des Wasser- und Abwasserverbandes Panke/Finow zum Eklat.

Schon im Vorfeld zur Sitzung hatte der am 12. Juni von der Bernauer Stadtverordnetenversammlung mit 21 zu 14 Stimmen gewählte Vertreter der Stadt, Horst Werner (FDP/BfB), moniert, nicht einmal geladen worden zu sein. Stattdessen saß weiterhin Sören-Ole Gemski (Linke) am Beratungstisch, der am 12. Juni gegen Werner unterlag. Auf der Tagesordnung stand zudem kein Punkt Einwohnerfragestunde. Den gebe es nie, so Gemski. Stattdessen wollte Verbandsvorsteher Daniel Nicodem kurz analysieren, was er nach seinem Urlaub vorgefunden hatte. So sei ihm von der Stadtverwaltung Bernau erst einen Tag zuvor mitgeteilt worden, dass Gemski nicht mehr als Vertreter des Mehrheitseigners fungiere. Die aktuelle Entwicklung habe ihn überrascht, gab er an. Doch viel weiter kam Nicodem vor den zehn Zuhörern im Raum nicht.

Neuer Termin am Mittwoch

Es agiere ein nicht gewähltes Gremium, hob Bernd C. Schuhmann vom Kundenbeirat an, um Péter Vida (BVB/Freie Wähler) den Teppich auszurollen. Als legitimierter Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung Bernaus spreche er, so Vida, und fordere Rederecht. Das sei nicht möglich, so Gemski. Auch Nicodem wies den Hinweis zurück. Es kam zum Wortgefecht zwischen Gemski, Nicodem und Vida, in dessen Folge der Linke Stadt-Vertreter aufsprang und mit hochrotem Kopf verkündete, die Versammlung werde abgebrochen.

Nicodem versuchte ebenso wie Dirk Siebenmorgen, Vertreter aus Biesenthal, und Elke Weckerle von den Stadtwerken, das zu verhindern. Es stünden wichtige Entscheidungen an, die dringend getroffen werden müssten. Doch Gemski ließ sich nicht beirren. Vida, der immer noch versuchte, eine Brücke zu bauen und Rederecht einzufordern, wenn sich der dreiköpfige Vorstand einstimmig dazu bekenne, ärgerte sich über einige Bemerkungen von Nicodem. Der Ausschuss zog sich daraufhin kurz zurück, einige Gäste verließen den Raum, um dann mitzuteilen, dass es kurzfristig zu kommendem Mittwoch einen neuen Termin geben werde. Um 15 Uhr will sich das Gremium am 24. Juli wiedertreffen. Dann soll es einen Tagesordnungspunkt "Rederecht" geben.

Auch Daniel Sauer (CDU), Vorsitzender des Bernauer Hauptausschusses, war da. Er erklärte, dass er von "Besorgnis getragen ist", der Ausschuss könne Vergaben vornehmen, obwohl er nicht beschlussfähig und rechtlich legitimiert sei. Mit der Kommunalwahl am 26. Mai und der konstituierenden Stadtverordnetenversammlung am 12. Juni habe festgestanden, dass der bisherige Verbandsausschuss in seiner bisherigen Zusammensetzung nicht mehr existiere. Gemski wies das zurück. Es sei bisher Usus gewesen, dass bis zur Verbandsversammlung alles bleibe wie gehabt. Das sei nicht mit der Kommunalverfassung in Einklang zu bringen, monierte Vida. "Das Gremium arbeitet rechtswidrig."

Beide fordern, kurzfristig eine Verbandsversammlung einzuberufen und neu zu wählen. Das sei wegen der Fristen zur Veröffentlichung in Amtsblättern unmöglich gewesen, so Nicodem.