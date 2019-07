DPA

Ulm (dpa) Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat den ehemaligen NBA-Profi Grant Jerrett verpflichtet. Der 26-jährige US-Amerikaner spielte zuletzt für den bosnischen Pokalsieger BC Igokea Aleksandrovac, er erhält in Ulm einen Zweijahresvertrag.

"In Ulm kann er seine Karriere wieder in geordnetere Bahnen lenken und wir sind zuversichtlich, dass er sein Potenzial voll entfaltet", sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath über den 2,08 Meter großen Center. In der NBA hatte Jerrett für die Oklahoma City Thunder und Utah Jazz gespielt.