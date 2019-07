Unbekannte Schlange ist identifiziert

Jürgen Liebezeit

Briese/Summt (MOZ) Auf große Resonanz ist die unbekannte Schlange gestoßen, die wir auf einer Freifläche im Briesewald entdecken konnten. Zahlreiche Leser vermuten, dass es sich um eine Kreuzotter handelt. Doch das ist falsch. Es handelt sich um eine Schlingnatter, die auch Glattnatter genannt wird. Sie wird häufig mit der giftigen Kreuzotter verwechselt. Das bestätigte Uwe Justinek, der sich in der Arbeitsgruppe Schlangen bei der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde engagiert. So sieht es auch unser Leser Carsten Scheibe. "Das erkennt man klar am deutlichen Kopffleck", sagt der Falkenseer Biologe, der sich als "Spezialist für alles, was kreucht" bezeichnet. Der Schlangenzüchter Tjark Kuschel vermutet sogar, dass es sich um ein Weibchen kurz vor der Geburt ihrer Jungen handeln könnte.

Die streng geschützte Glattnatter ist in Brandenburg selten. Sie steht auf der roten Liste und gilt als stark gefährdet, weil ihr immer weniger Lebensraum zur Verfügung steht. Die Schlingnatter gehört zu den unbekanntesten Schlangen in Deutschland. da sie durch ihre Zeichnung perfekt getarnt ist. Neben Mäusen stehen auch Käfer und Echsen regelmäßig auf ihrem Speiseplan. Größere Beutetiere werden mit den Zähnen gepackt und dem muskulösen Körper umschlungen. Teilweise wird so die Beute getötet, meist aber nur geschwächt und deshlab an der Gegenwehr gehindert. Daher hat die Schlingnatter auch ihren Namen.

