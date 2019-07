Fahrraddieb überrascht

Karl Kapahnke

Hohen Neuendorf Ein mutmaßlicher Fahrraddieb ist in der Nacht zum Donnerstag von einer Polizeistreife an den Fahrradständern des S-Bahnhofs Hohen Neuendorf überrascht worden. Der dunkel gekleidete Mann flüchtete auf den Bahnhof, wo die Beamten ihn festhalten konnten. Angaben der Polizei zufolge sei ihr der 27-Jährige bereits für Fahrraddiebstahl und Hehlerei bekannt. Am Tatort konnte durch die Polizei ein Fahrrad der Marke "Specialized myrka" sichergestellt werden, das nicht angeschlossen war. Dennoch wurde der 27-Jährige nicht verhaftet, denn der mögliche Diebstahl des Rades konnte dem Verdächtigen nicht zugeordnet werden.