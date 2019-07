Autowrack ausgebrannt

Roland Becker

Velten (HGA) Auto ausgebrannt

Ein bereits seit längerer Zeit an der Hohenschöppinger Straße in Höhe der Autobahnauffahrt Richtung Oranienburg stehender Ford ist in der Nacht zu Donnerstag ausgebrannt. Der Wagen war offensichtlich vor längerer Zeit illegal entsorgt worden und stand noch am Mittwoch mit offener Motorhaube am Waldrand. Nach Auskunft der Polizei brannte der Wagen gegen 0.50 Uhr völlig aus. "Wir ermitteln wegen Brandstiftung", sagte ein Polizeisprecher. Da am Fahrzeug keine Identifizierungsnummer zu finden war, konnte bislang der letzte Halter des Fahrzeugs nicht ermittelt werden.